Zibelka krščanstva v Zibiki

Še do svečnice, ki se obhaja 2. februarja, to je 40 dni po božiču, so v večini slovenskih cerkva in tudi po številnih domovih postavljene jaslice. Marsikje božično zgodbo uprizorijo v živo, med najbolj znanimi živimi jaslicami so v Postojnski jami in jami Pekel v Spodnji Savinjski dolini, kjer pa so se jim tokrat odpovedali zaradi korone in obsežnih del v jami. Po vsej Sloveniji so bile in so še odprte razne razstave, od manjših pa vse do takšnih, ki ves kraj spremenijo v božično vas. Med tistimi, ki vsako leto navdušijo s svojo postavitvijo, sta tudi zakonca Danica Jančič - Gojzdnik in Boris Gojzdnik iz Griž v Spodnji Savinjski dolini.

Njun dom s hišno številko Griže 47 stoji v nekakšnem trikotniku ob medkrajevni cesti, ki pelje iz Prebolda proti Grižam, ter lokalni cesti, ki vodi do planinskega doma na Homu, v Matke in Prebold. Temu območju pravijo domačini Zibika, tam je tudi gostišče s tem imenom.

Kdor gre mimo Gojzdnikovih, lahko zlasti ob mraku in v temi uživa ob pogledu na hišo, ki jo ob pomoči treh projektorjev preletavajo snežinke in osvetljujejo drugi svetlobni efekti. Poleg svetlečih se jelenčkov, snežakov, dedka Mraza in velike, bogato okrašene božično-novoletne jelke.

Osrednji motiv božične zgodbe v Grižah je seveda sveta družina z Jezusom v posteljici.

Prava paša za oči so vsekakor tudi velike jaslice z božično zgodbo, ki jo poleg staje z Marijo in Jožefom ter rojenim Jezusom sestavljajo mlin z mlinskim kolesom, ki ga vrti voda, 50-glava čreda večjih in manjših ovac, kravice, osli, več pastirjev in drugih, vključno s Svetimi tremi kralji. Ko vse te podobe v soju luči objame še milozvočna melodija božične himne Sveta noč, blažena noč, je vtis zares prazničen.

Kot sta nam povedala Danica in Boris, njune jaslice osvetljuje 200 metrov lučk. »Izdelujeva jih približno tri tedne, ne pozabiva niti na dedka Mraza in jelenčke ter božično-novoletno jelko, ki nekako zaokroža ta praznični pogled na najini zelenici pred hišo,« pove Boris. »Postavljava jih zunaj pred hišo že 10 let. Prej sva jih vsako leto naredila v stanovanju. Odkar jih delava zunaj, pa vsako leto nekaj dodava. Za ideje in postavitev poskrbi žena, jaz pa za težja fizična dela ter svetlobne in zvočne efekte. Jaslice v prvi vrsti delava za svojo dušo in svoje veselje, sva pa zelo vesela, če se kdo od mimoidočih ustavi in si jih ogleda ali celo posname. Nekateri obiskovalci se vračajo že nekaj let in pripeljejo s sabo svoje otroke, babice in dedki pa vnukinje in vnuke, česar sva še posebno vesela,« še poudari Boris, Danica pa doda, da je zanjo vsakoletna postavitev pravi balzam za dušo, zato se veseli božičnega časa in okrasitve.

Danica in Boris Fotografije: Darko Naraglav

Tudi njune bodo ogled do svečnice 2. februarja, potem bosta vse figurice in druge elemente skrbno pospravila do naslednjega leta. Mah odneseta v klet, kjer ga poskušata ohraniti, seveda pa morata vsakič dodati tudi novega, svežega, da so jaslice takšne, kot si želita.