Nad cesto, ki povezuje Lemberg pri Novi Cerkvi in Dobrno v občini Vojnik, se dviga mogočen grad, katerega obrambno obzidje in veličastni stolpi pričajo o njegovi naravi srednjeveške utrdbe. Njegovi zametki so na izpostavljenem pomolu med dolino potoka Dobrnica in studencem nekoliko severneje zrasli v 13. stoletju – prvič je bil omenjen leta 1213. V lasti družine Lemberg (Loewenberg – Levja gora) je bil do konca stoletja, ko so ga prevzeli gospodje Ptujski. Zatem se je njegovo lastništvo selilo iz rok v roke, med drugim tudi grofov Celjskih. Franci Zidar je vodil tudi obnovo gradu...