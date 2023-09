Zgodbe za indijansko poletje

Foto: Hiša knjig

Paul Finch: Klub morilcev

Hiša knjig

Narednik Mark Heckenburg - Heck je vajen pokolov, toda nič ga ne more pripraviti na to. Heckov doslej najnevarnejši primer je znova odprt. Pred dvema letoma je najbolj zloglasna britanska kriminalna združba zagrešila številne umore. Ko se po vsej državi začno znova vrstiti brutalni umori, je jasno, da je kriminalna združba spet na delu. Žrtve hladnokrvno pobijajo sredi belega dne, pri čemer ne izbirajo sredstev. In Hecku je jasno, da se bodo prav kmalu lotili tudi njega. Dobrodošli v Klub morilcev.

Foto: Beletrina

Ana Marwan: Lipitsch

Beletrina

Sitni gospod Karl Lipitsch najraje sam poseda na vrtu in piše svoje bistroumne filozofske zapise, hvala lepa. Največjo srečo vidi v tem, da človek živi sam in ima svoj mir. Nato pa nekega dne spozna sosedo Mathilde in stvari se začnejo odvijati v njemu neljubo smer, saj ga Mathilde vedno bolj zanima in privlači, kar ga razburja in spravlja iz tira. Avtorica pravi, da je želela zbrati vse naše drobne zlobice in človeške neprijetnosti, od nečimrnosti preko jezice do lenobe, na način, da se vsak hočeš nočeš vedno znova prepozna v njem.

Foto: Mladinska knjiga

Haruki Murakami: V prvi osebi ednine

Mladinska knjiga

V očarljivem naboru osmih kratkih zgodb japonskega literarnega mojstra med drugim nastopata tako govoreča opica, ki ženskam ukrade imena, kot jazzovska legenda Charlie Parker, govor je tudi o bejzbolu in poeziji … V zgodbah avtor skozi oči starejših moških, ki obujajo spomine na dogodke iz svoje preteklosti, na trenutke z rahlo avtobiografskim tonom spregovori o ljubezni, izgubi, otroštvu, staranju, minljivosti in smrti. Zgodbe označujejo murakamijevski magični realizem, brisanje meja med resničnostjo in fikcijo ter avtorjev značilni preobrat na koncu.

Foto: Hiša knjig

Antti Tuomainen: Losov paradoks

Hiša knjig

Ko aktuarju Henriju Koskinenu ravno uspe vzpostaviti red v svojem življenju in pustolovskem parku, katerega lastnik je, se nenadoma pojavi moški iz preteklosti, ki vse spet obrne na glavo. Potem podjetje, ki parku dobavlja opremo, prevzame sumljiva trojica, ki Henriju noče prodati novega Losovega žleba, ki si ga želi za glavno atrakcijo v parku. Hkrati se njegov odnos z umetnico Lauro Helanto znajde na točki preloma. Da bi preživel, mora računati natančneje kot kdaj prej – in vsak izračun pripeljati do skrajnih meja.

Foto: Mladinska knjiga

Mojca Širok: Praznina

Mladinska knjiga

Tu je še zaključek izjemno priljubljene trilogije, postavljen v Bruselj. Gre za politični triler, kjer nikoli ne veš, kdo je kriv, saj v zaledju v resnici stoji nevidni sistem, ki je neranljiv in se obnavlja. Praznina odstira mehanizme delovanja tako kriminala belih ovratnikov v Bruslju kot narkomafije v bližnjem Antwerpnu. Nevidne sile izkoristijo epidemijo covida za postpandemične olajšave. Na veliko vprašanj – po številnih preobratih in presenečenjih – najde tudi odgovore. Se bo v knjigi kdo prepoznal?

Foto: Hiša knjig

Susanna Tamaro: Velika ljubezenska zgodba

Hiša knjig

Edith in Andrea, provokativna najstnica in pedantni kapitan, katerih poti se naključno križata na trajektu, ki pluje iz Benetk proti Grčiji, in jima za vedno spremeni prihodnost. Sledijo trenutki ljubezni, najprej skrivne, potem obdobje dolge ločitve, nevarnost skrivnosti, nepričakovana sreča in težka preizkušnja … In na koncu otok, prežet z vetrom in soncem, kamor se dva zatečeta, da bi obnovila razpadajočo hišo in si ustvarila dom, a tam Andrea ostane sam. Mora poiskati njuno hčer Amy, ki je z njima že pred leti pretrgala vse vezi.