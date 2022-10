Zgodbe za deževne dni

Elodie Harper: Volčji brlog

Hiša knjig

Nekoč je bila ljubljena hči, a je očetova smrt pahnila njeno družino v revščino. Zdaj je v Pompejih sužnja v zloglasnem bordelu, v lasti moškega, ki ga prezira. Ostra, pametna in iznajdljiva Amara je prisiljena skrivati svoje talente. Za zdaj je njena edina vrednost zgolj v poželenju, ki ga je sposobna zanetiti v drugih. Toda njen duh še zdaleč ni zlomljen. Amara se je naučila, da ima vse v tem mestu svojo ceno. Toda koliko jo bo stala svoboda?

Haruki Murakami: Vsi božji otroci plešejo

Cankarjeva založba

Zgodbe, zbrane v tej knjigi, so izhajale posamično, pod skupnim naslovom Po potresu. Rdeča nit besedil je katastrofalni potres v mestu Kobe leta 1995, v katerem je umrlo 6400 ljudi. Protagonistov sicer ne prizadene neposredno, toda za vse pomeni točko preobrata v njihovih povprečnih, vsakdanjih življenjih. Zgodbe so fantastično branje, saj pretanjeno, mehko in melanholično govorijo o naši človeškosti.

Iztok Bončina: Utrinki tisočletne Ljubljane

Mladinska knjiga

Če vam še ni dovolj raziskovanja, je tu sodoben, trendovski in priročen vodnik, ki razkriva večtisočletno zgodovino Ljubljane, ki se kaže v velikih arhitekturnih mojstrovinah, majhnih podrobnostih in številnih zanimivih zgodbah, ki še vedno živijo v duhu ljubljanskih ulic in trgov. Podajte se skozi ključna obdobja Ljubljane – od antične Emone in srednjega veka do baroka in secesije ter Plečnika. Doživite prestolnico skozi oči turista, saj imajo resnični kraji najlepše zgodbe!

Emily Henry: Ljudje, ki jih spoznamo na počitnicah

Hiša knjig

Najboljša knjiga za vnašanje poletnih vibracij v jesensko vreme. Poppy in Alex nimata ničesar skupnega, a sta najboljša prijatelja, ki večino časa preživita ločeno, zadnjih deset let pa si vsako leto privoščita en teden veličastnih, skupnih poletnih počitnic. A sta pred dvema letoma vse uničila in ne govorita več. Poppy ugotovi, da ima vse, kar si je kdaj želela, a ni srečna, zato ga prepriča v še ene skupne počitnice, da popravita nastalo škodo.

Deepa Anappara: Patrulja z bazarja Bhut

Založba Vida

V revnem bastiju izgine mlad fant. Pristojni ne storijo ničesar, zato se trije prijatelji, Džaj, Pari in Fajz, odločijo ukrepati. Da bi našli pogrešanega sošolca, začnejo raziskovati skrivnosti bazarja Bhut. Med svojim detektivskim delom se soočijo s prestrašenimi starši, ravnodušno policijo, premožnimi veljaki, katerih osvetljene domove bežno vidijo skozi megleno kopreno smoga, in grozljivimi govoricami o džinih, ki jemljejo duše.

Gaelen Foley: Moj nevarni vojvoda

Hiša knjig

Rohan Kilburn, vojvoda Warrington, je prisegel, da se bo ljubezni odpovedal in življenje posvetil klubu Pekel ter njegovi skrivni nalogi. Nenadoma pa v njegovo življenje nepovabljeno prinese Kate Madsen, s katero želijo domači tihotapski rokovnjači pomiriti vojvodov preteči srd. A ona niti v ujetništvu ne namerava postati žrtev nobenega moškega. Če se je bo vojvoda hotel polastiti, bo moral plačati s srcem.