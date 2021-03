Ženske živijo dlje, zaslužijo manj

V Sloveniji živi 1,045.000 žensk, njihovo najpogostejše ime je Marija, njihova povprečna starost je skoraj 45 let. Visoke so povprečno 165 centimetrov, tehtajo pa povprečno 68 kilogramov. Med sto jih je 52 normalno hranjenih, 30 čezmerno in 13 debelih. Večina se rekreira dve uri na teden, skoraj vsak dan uživa sadje in zelenjavo. 81 žensk od sto ne kadi. V povprečju živijo 7,5 leta dlje kot moški. Največ jih umre zaradi srčno-žilnih bolezni. Med starejšimi od 14 let so tri od štirih mame, največkrat dvema otrokoma. Med 100 ženskami v Sloveniji je povprečno 28 takih, ki imajo dokončano vsaj viš...