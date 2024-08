Žena odpovedala vse nastope

Na glas prositi za pomoč od človeka zahteva veliko poguma, česar se dobro zaveda tudi najboljši slovenski samopromotor Damjan Murko. Njegovo življenje bi se lahko na začetku kariere bralo kot drama, danes pa kot pravljica. »Imam krasno družino, nepremičnine, razprodane koncerte, milijonske oglede. Kaj bi šlo lahko narobe? Pa vendar ni vse tako rožnato, kot se zdi,« je iskren Damjan, ki je nedavno v svet poslal skladbo z naslovom Rabim zdravnika. Ob tem se nam je porodilo vprašanje, ali je kdaj klonil pod pritiski, kot se pač dogaja ljudem, ki so medijsko izpostavljeni. »Sem. Bil sem na kolenih, sam, pozabljen od ljudi in od boga. Boril sem se sam s seboj in prosil višje sile, naj me vzamejo, samo da se agonija konča,« se spominja kariernih začetkov.

Žena Maja, ki je njegova tajnica, je morala preklicati vse obveznosti, medtem pa je on okreval v samoti. Foto: Tibor Golob

»Nisem prenesel pogleda na mamo, ki me je nenehno spraševala, čemu mi je tega treba. Pravila mi je, naj se lotim drugačnega dela, saj me bo psiha pokopala. Bil sem v vojni. Sam s sabo, z mediji in zlobnimi jeziki. Nihče me ni nikoli vprašal, kako sem, ali potrebujem objem ali pogovor. Vedno sem tolažil druge in pozabil nase, ob vsem tem pa z nasmehom na obrazu stopal na odre in zabaval ljudi,« govori o stiski z začetka kariere. Ta ni bila edina. Nedavno je, na vrhuncu kariere, kot pravi, doživel še eno, zaradi katere danes na življenje gleda z drugačnimi očmi. »Na Hrvaškem sem pred več tisoč ljudmi sredi odra ugotovil, da ne zmorem več. Po nastopu sem se v garderobi prvič v karieri zrušil. Nisem jokal in kričal, samo stiskalo me je v grlu in ostal sem brez glasu. Na poti v Slovenijo je moj voznik poklical mojo ženo Majo in ji povedal, da se ne počutim dobro in da ji ne zna razložiti, kaj me je privedlo do zloma,« nam je še zaupal.

Boril sem se sam s seboj in prosil višje sile, naj me vzamejo, samo da se agonija konča.

Okreval je sam in v temi

Čeprav v novi skladbi poje, da potrebuje zdravnika, ni poiskal strokovne pomoči, saj mu je ob strani stala žena, brez katere si Damjan ne zna predstavljati življenja. »Tudi dvanajstletnemu sinu smo dopovedali, da potrebujem počitek. Žena je odpovedala vse nastope in takrat smo prvič iskreno pomislili na to, da potrebujem zdravnika. To zgodbo pripovedujem prvič, čeprav sem jo želel obdržati zase. Dojemam se kot psihično stabilnega človeka, ki, čeprav bi od mene mnogi pričakovali drugače, svojega zasebnega življenja ne deli z javnostjo. Seveda se bodo tudi tokrat našli ljudje, ki mi bodo očitali, da to počnem zaradi promocije nove skladbe,« se zasmeji Damjan. »Okreval sem v temi, miru, pozabljen od vseh in vsakogar. Če se moje stanje ne bi izboljšalo, bi bila edina logična rešitev strokovna pomoč,« pravi štajerski slavček.

Družina je nedavno obiskala London. Foto: osebni arhiv

Hvaležen je, da ima zveste poslušalce, ki jim je dokazal, da je v vseh teh letih garal. »Moja pot je rasla, priljubljenost pri ljudeh tudi. Zdaj ljudje obiskujejo nastope in koncerte zaradi mojih pesmi in nikakor ne zato, da bi se mi posmehovali,« pravi. Po izkušnji je zadevo obrnil sebi v prid in izdal pesem v prepoznavnem slogu. »Je hudomušna, malce provokativna, vsekakor pa kakovostna. Za besedilo je tudi tokrat poskrbela Saša Lendero, za glasbo pa Miha Hercog,« še pove.

Na potovanjih najdejo mir. Foto: osebni arhiv

Izpolnila se mu je otroška želja

In kako na njegovo izkušnjo in drugačen pogled na svet gleda žena? »Ponosna sem na moža. Damjan je človek, ki mi je dal krila in razprl je svoja, da lahko letim na njegovih. Je velik optimist, izjemno vztrajen človek, ki ve, česa si želi, in dokler tega ne doseže, ne odneha, ne glede na to, kaj mu pride na pot,« je iskrena. Pove še, da se je na Damjanovo odsotnost in zaposlenost navadila, celo voznika in dva menedžerja sta zaposlila, Maja pa je moževa tajnica. Kljub vsemu si družina rada vzame čas za potovanja, ki jim polnijo dušo. »Nedavno smo se vrnili iz Londona, ki me od nekdaj navdihuje. Predvsem zaradi kraljeve družine, saj se mi zdi, da bi se lahko kar poistovetil z njihovim življenjem,« se zasmeji pevec, ki pravi, da so tamkajšnji mediji včasih tako okrutni, da človeku zaledeni kri v žilah. »Sicer pa sem bil navdušen nad muzeji, lepim in čistim mestom, kulinariko in prijaznostjo domačinov. Ogledali smo si tudi katedralo sv. Pavla, kjer sta se poročila princesa Diana in zdajšnji kralj. Z obiskom Londona se mi je izpolnila otroška želja,« še pravi pevec, ki se bo po nekaj miru odpravil še na Hrvaško in v Italijo.