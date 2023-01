Zelenski pri Lettermanu

David Letterman je bil, ko so v osemdesetih in devetdesetih letih še kraljevali pogovorni šovi, »kralj poznih večerov«. Takrat je postal mednarodno prepoznavni obraz malih zaslonov, ne zgolj v ZDA, temveč po vsem svetu. Bil je edini, ki je bil večji od Jaya Lena in Conana O'Briena, ki ju je danes zamenjal Jimmy Fallon. Zadnji trije omenjeni so vodili The Tonight Show, ki ga je na televizijski zemljevid postavil Johnny Carson. Letterman do Tonight Showa nikoli ni prišel, a tudi zato, ker ga pravzaprav ni potreboval, četudi je Tonight Show potreboval njega. Ne, Letterman se je odločil za konkurenco in ustvaril svoj Late Show, ki ga je vodil od leta 1982 do leta 2015 ter tam gostil vse, ki so kar koli pomenili v svetu šovbiznisa – od glasbenikov do igralcev pa tudi politikov. Če nisi bil (vsaj enkrat) pri Lettermanu, pač nisi bil prava zvezda.

Pred petimi leti je šel (tokrat že kot upokojenec) v korak s časom in premierno predstavil svojo novo pogovorno oddajo, tokrat na spletni televizijski platformi Netflix, kar je bilo za nekoga, ki je desetletja preživel kot zaščitni znak enega od največjih klasičnih televizijskih koncernov, velika sprememba. In obenem tiho priznanje, da se tudi osrednji talk showi s televizije selijo na splet. A Letterman je na Netflix prispel vidno zrelejši in manj standupovski, čeprav še vedno duhovit, a tokrat mu ni bilo več treba na silo zabavati celotne Amerike, temveč je bil lahko končno bolj političen, bolj kritičen in ne nazadnje celo modrejši in kanček filozofski. Slednje je nakazal tudi z novim, milenijskim videzom – dolgo sivo hipstersko brado.

Tudi vprašanja so drugačna, pogovori bolj poglobljeni, umirjeni, premišljeni. Netflixova oddaja, ki nosi naslov My Next Guest Needs No Introduction (Moj naslednji gost ne potrebuje predstavitve), je po prvih štirih sezonah, v katerih je gostil tudi nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo, igralca Georgea Clooneyja, pakistansko aktivistko Malalo Yousafzai, raperja Jaya Z-ja, igralko Tino Fey, radijskega voditelja Howarda Sterna, kontroverznega raperja Kanyeja Westa in resničnostno zvezdnico ter influencerko Kim Kardashian, pred kratkim lansirala tudi posebno epizodo, v kateri se je Letterman v Kijevu pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Intervju sta opravila v bunkerju, približno sto metrov pod podzemno železnico, oddaja pa je bila posneta že oktobra, a prvič predvajana šele prejšnji mesec. Pogovori, v katerih popkultura sprašuje politiko, so lahko brca v temo, lahko pa nam osvetlijo določena področja, ki bi jih »resni« novinarji spregledali. Zelenski je v politiko prestopil iz entertainmenta, zato sta se z Lettermanom dobro ujela. V tem slogu je bil morda za povprečnega gledalca tudi bolj človeški. Med drugim je dejal, da bi po koncu vojne najraje šel na plažo in si privoščil pivo. Intervju vreden ogleda, ne glede na to, ali vam je ukrajinski predsednik simpatičen ali ne.