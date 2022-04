Leta 1843 je poljski znanstvenik Felix Boczkowski spoznal, da zrak v rudnikih soli pomaga ljudem s pljučnimi in dihalnimi težavami, številni solni rudniki in jame so se tako prelevili v zdravilišča. Terapija v jamah se imenuje speleoterapija, v Rusiji pa so prvi ustvarili zdravilno mikroklimo solnih jam na površju zemlje in terapijo v tem okolju poimenovali haloterapija, ki se izvaja v tako imenovanih solnih sobah. Higiena dihalnih poti »Že stari Grki so poznali zdravilno moč soli,« pojasnjuje Sara Bagari, haloterapevtka in lastnica Centra solnih terapij. »Antični zdravnik ...