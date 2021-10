Zdravilni izvir Dicova voda – Klavže

Če se iz Bače pri Modreju odpravimo proti Podbrdu, bomo v vasi Klavže naleteli na rumen kažipot, ki opozarja na globinski izvir Dicove vode. Po nekaterih podatkih naj bi voda prihajala iz globine 700 metrov. Izvir s stalno temperaturo nikoli ne presahne, zato ga uvrščajo med t. i. dobre vode. Od nekdaj so hodili to vodo zajemat kmetje ob košnji na bližnjih travnikih, saj jih je prijetno osvežila in jim dajala občutek sitosti. V Klavžah je med prvo svetovno vojno delovala poljska bolnišnica, v bližini izvira ob cesti pa je bila velika konjušnica. Ustno izročilo govori o tem, da so vojaki in ko...