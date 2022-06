Zdravila so ji vzela sluh, rak očeta

»Prvič sem tekmovala na olimpijadi gluhih. Nisem pričakovala, da bom tako uspešna. Osvojila sem dve kolajni, jokala sem od sreče,« je po vrnitvi v Slovenijo povedala 21-letna gluha atletinja Iris Breganski. Na največjem tekmovanju za gluhe in naglušne športnike je bodoča medicinska sestra debitirala in takoj navdušila. Uspeha se je veselila z mamo Mojco in bratom Andrejem, še kako pa bi bil vesel njen oče, a ga ni več. Za Iris in mamo je težka pot. Zakaj ravno moj otrok? Iris je zbolela že kot dojenček, imela je sepso. Zdravili so jo z antibiotiki, ki pa so pustili strašne posled...