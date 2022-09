Zboleva čedalje več ljudi, mlajših od 65 let

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe na možganskih celicah in se kaže z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje, pojasnjujejo pri društvu Spominčica – Alzheimer Slovenija. Bolezen sicer ni del normalnega staranja, se pa možnost, da zbolimo za demenco, s starostjo povečuje. Tudi svojci so izpostavljeni hudim psihičnim, fizičnim in finančnim obremenitvam ter celo socialni izključenosti. Za zdaj simptomatska zdravila V starosti nad 65 let ima demenco ...