Zavrnil ukaz in rešil življenja: kako so Ljubljano obvarovali pred bombami

Kdor je že prebral knjigo, ki jo je uredil dr. Martin Premk in se ponaša z zanimivim naslovom Ljubljani smo vrnili sonce, ta je imel v rokah tedaj dejansko nadgradnjo do zdaj objavljenih prispevkov in pričevanj o dogajanjih v Ljubljani v času priprav na vojno in v vojni za Slovenijo 1991. Vpogled v vojna dogajanja je pokazal, da so pripadniki slovenske TO in slovenske milice delovali premišljeno, odgovorno in visoko profesionalno. Pri tem so v vsem času do končne zmage nad JLA nadvse pomembno vlogo opravili tudi pripadniki TO Ljubljanske pokrajine in milice. Za poveljnika vojašnice v Šentvidu...