Zavetišča za živali na Dolenjskem pokajo po šivih. Z novo zakonodajo se stanje še slabša, zato obstoječa zavetišča razmišljajo o zaprtju, občine, ki so dolžne poskrbeti za zapuščene živali, pa so nemočne. V Šentjerneju, na primer, kjer imajo veliko težav z romskimi psi, so šli celo tako daleč, da so pri romskih naseljih postavili opozorilne prometne znake, da so na cesti psi brez nadzora in da obstaja možnost naleta. Večkrat se je namreč že zgodilo, da se je zaradi spuščenih psov zgodila prometna nesreča ali da je kratko potegnil kak nič hudega sluteč kolesar. Koliko časa bodo zavetišča še zm...