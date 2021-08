Zaveslali v slepo ulico

Slovenija v Tokiu pridno zbira kolajne v različnih športih. Mnogi pa pogrešajo odličja v veslanju, nekoč naši paradni panogi, ki je tja do leta 2012 domov nosila kose žlahtnih kovin. Še več. Nekoč ponos domovine že drugič zapored nima predstavnikov na olimpijskih igrah! Iztok Čop je pred zahtevno nalogo. To pa je znak za alarm. Včasih so se naslovi kovali na Bledu, maja letos sta kandidate za igre v Tokiu dala samo Izola in Maribor. A trojici ni uspelo. Izolan Rajko Hrvat je v konkurenci skifov in v svoji polfinalni skupini zasedel šesto mesto in ostal v Luzernu brez možnosti, da si izbori mes...