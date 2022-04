Zaščitite pse in mačke pred zajedavci

S prebujanjem narave ljubitelji psov začno urejene sprehajalne poti menjati s tistimi v parkih, hribih in gozdovih. Žal nekateri pozabijo, da se spomladi množičneje pojavijo tudi klopi, bolhe, komarji in drugi zajedavci, ki lahko ogrozijo zdravje psa, mačk, pa tudi njihovih lastnikov in drugih družinskih članov, ki so v stalnem stiku z živaljo. Zato je nujno, da vsaj spomladi, če tega niso počeli že pozimi, poskrbijo za redno in učinkovito zaščito. Ker na trgu in v specializiranih trgovinah za hišne ljubljenčke ponujajo celo paleto zaščitnih sredstev brez recepta, njihov cenovni razpon pa je ...