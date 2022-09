Zaroka med snemanjem

Na nedavnem snemanju videospota za novo skladbo Ko ozrem se nazaj je udarilo kot strela z jasnega: Petkin basist Jernej Klakočar je izvoljenko Nives razveselil z zaročnim prstanom. Ko so posneli vse kadre, je sledil še prizor, ki ga v scenariju ni bilo. Matjaž Vodišek, Dejan Frece, Roman Rošer, Stane Žekar, Jernej Klakočar in Franci Kolar so za snemanje izbrali okolico Rogaške Slatine in poiskali čudovite kotičke v naravi, v igralsko zasedbo, v kateri so bili seveda tudi sami, pa so vključili kar vse družinske člane, prijatelje in njihove otroke. Največ slikovitih prizorov je nastalo na Turis...