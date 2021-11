Zaradi tička v pesmi ga je obiskala policija

Novomeščan Drago Vovk ni glasbenik, a je njegovo življenje še kako povezano z glasbo. Pravzaprav je glasba njegovo bistvo, saj se ji je zapisal še kot kratkohlačnik. Ob sredah je pri mamini sodelavki v Žabji vasi, ko je oče s prijatelji kegljal v klubu Luknja, poslušal plošče na gramofonu. »Glasba me je že takrat povsem začarala in 13 let sem imel, ko so mi starši plačali prvo letno naročnino na sloviti angleški glasbeni tednik New Musical Express. Takrat se je začelo; moja ljubezen do glasbe in angleškega jezika,« pravi Drago, ki se že pol stoletja ukvarja z glasbo kot avtor zapi...