Športnike njihove življenjske poti vodijo na različne konce in kraje. Tudi Brigito Bukovec, nekdaj izvrstno atletinjo, večkratno najboljšo športnico Slovenije in dobitnico srebrne olimpijske medalje iz Atlante leta 1996. Danes živi v Švici, kjer si je z možem Željkom in sinovoma Aleksandrom in Aljažem ustvarila (začasni) dom. Bivajo v Nyonu, kjer je sedež Evropske nogometne zveze Uefa, ki je bila razlog, da se je družina preselila iz Ljubljane. In sicer zaradi nove službe njenega moža Željka Pavlice, ki je tja odšel novembra 2016. K sodelovanju ga je povabil Aleksander Čeferin, ki je bil leta...