Zapustila lastnega otroka, da je dojila tujega

S časovne oddaljenosti enega stoletja si je zelo težko predstavljati, kakšne gospodarske razmere so prevladovale na Primorskem v začetku 20. stoletja. Prenaseljenost in dejstvo, da danes lepo poraščeni Kras ni bil videti dosti drugače kot kamnita puščava, je prebivalcem puščal le dve možnosti: življenje v bedi ali odhod. Anastazija Batič se je rodila leta 1899 na Vogrskem v družino sedmih otrok. Kot da že skromne življenjske razmere ne bi bile zadosti velika preizkušnja, je leta 1915 prišla še vojna in temeljito opustošila celotno pokrajino. Bratje so bili mobilizirani, preostali člani družin...