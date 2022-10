Zapravil veliko priložnost

Na svetovnem prvenstvu v morskem ribolovu iz čolna s palico v portugalskem obmorskem letovišču Albufeira je bil med mladinci do 21 let po dveh tekmovalnih dneh na prvem mestu tudi Jan Krajcar, žal pa ga je tretji dan na čolnu s po šestimi tekmovalci le za malenkost prehitel Hrvat Vito Ferara in sanje o naslovu ali vsaj eni od treh medalj v posamični konkurenci so splavale po vodi.

V konkurenci sedmih mladinskih ekip je sicer prepričljivo zmagala Italija, saj so vse tri dni v seštevku štirih najboljših posamičnih uvrstitev (najslabša peta se ni upoštevala) vsakokrat zmagali. Druga je bila Slovenija s po dvema drugima mestoma in enim četrtim, tretji pa so bili Hrvati. Med 39 posamezniki je bil najboljši Pietro Marchi, ki je rojaka Andreo Trezzija na drugem mestu ob enakem številu negativnih točk (13) prehitel le zaradi druge boljše dnevne uvrstitve. Tretji je bil Francoz Louis Chapelle s 16 točkami, v skupini treh s po 19 točkami pa je bil naš najboljši posameznik Jan Krajcar najslabši in je zasedel končno šesto mesto. Naslov svetovnega prvaka ali vsaj osvojitev medalje ga je stal tretji tekmovalni dan, ker v čolnu ni zmagal, temveč je bil drugi in si je z 12. mestom zapravil vse možnosti za eno od medalj. Od preostalih mladih slovenskih reprezentantov je bil najboljši Martin Fras na sedmem mestu, Lukas Lipužič je bil 15., Maj Gajser 16., Leon Križman in Žan Toncetič pa sta bila na koncu lestvice, saj je prvi zabeležil le dva nastopa, drugi pa enega. A skupno so njihovi rezultati zadoščali za ekipno srebrno medaljo.

Dragoceni pagar

Med 13 ekipami je bilo že po dveh tekmovalnih dneh jasno, da bo boj za medalje potekal le med Portugalsko, Italijo in Španijo, saj so bile v primerjavi z drugimi državami bistveno boljše tako v ekipni kot posamični konkurenci. O medaljah je odločil tretji tekmovalni dan, pri čemer sta imeli Portugalska in Italija na koncu enak seštevek negativnih točk. Domačinom, tudi favoritom, je k naslovu ekipnih svetovnih prvakov pripomogel le boljši izkupiček točk. Španci pa so se morali zadovoljiti z bronasto medaljo. Od jadranskih držav je bila na četrtem mestu najboljša Črna gora, Slovenija pa je zasedla sedmo mesto.

Mladinci pred odhodom na morje (skrajno levo naš Jan Krajcar)

Med posamezniki je prepričljivo zmagal Portugalec Juan Pato, ki je bil dvakrat najboljši posameznik tekmovalnega dne, tretji dan pa je bil generalno drugi med 76 nastopajočimi. Srebrno medaljo je osvojil Španec Daniel Mendoza, tretji pa je bil Črnogorec Zdravko Damjanović. Naši reprezentanti so bili daleč od medalj, saj je bil naš najboljši Simon Oblak šele na 17., Nik Kocijančič pa na 26. mestu. Dejan Struna in Franko Frumen sta končala v drugi polovici lestvice tistih s po tremi dnevnimi uvrstitvami, Aljoša Tomšič z dvema nastopoma in Rado Vidic z enim pa na koncu.

Slovenski odpravi članov in mladincev FOTOGRAFIJI: Vinko Mojškerc

V pogovoru s kapetanom mladinske reprezentance Vinkom Mojškercem smo slišali, da sta rezultate krojila vreme in sreča. Zaradi močnega vetra so v glavnem lovili v rezervni coni. Pri ribolovu je bilo najpomembnejše, da si ujel čim manj neveljavnih rib, kot so šnjuri, skuše in bukve, oziroma podmerskih rib, še bolj pa, katere vrste si lovil najpogosteje. Odločala ni teža ali velikost, temveč ribe, ki so prinašale največ točk. Kanjac je recimo štel le eno točko, frater tri (teh je bilo največ), kantar štiri, ribon pet, pagar pa šest.