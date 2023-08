Razigrani fantje so štiričlanska zasedba, ki jo sestavljajo Rene Gungl (bas kitara, bariton, kontrabas), Tilen Köpp (diatonična harmonika), Uroš Dukarič (kitara in bobni) ter Jure Horvat (vokal, električna kitara). Na glasbeni sceni so že nekaj let in pravijo, da je njihovo poslanstvo, da s svojim zvenom in melodijami skrbijo za kakovostno glasbo in dobro zabavo. Poleg tega da z glasbo razveseljujejo ljudi, pa za posebne dogodke pripravijo tudi animacijski program z različnimi igricami, skeči in šov programom. Znani so po tem, da jim uspe spraviti do smeha še tako zadržano družbo. V prvi vrsti...