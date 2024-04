"Vzgajamo mlade, na njih svet stoji. Če bomo njih ozavestili, jih bomo vzgojili v odgovorne odrasle osebe," navdušena pove Petra Peunik Okorn, članica in podpredsednica Čebelarskega društva Stična. Prav stiški čebelarji in člani ČD Krka-Zagradec so minulo soboto zasedli Sokolsko ulico v Ivančni Gorici in jo za eno dopoldne spremenili v t. i. Čebelarsko ulico. Pripravili so bogat program na temo čebelarjenja, čebel in čebelarskih izdelkov ter ozaveščanja o pomenu čebel za okolje in prehrano. Predstavili so svoje delo in aktivnosti, s katerimi zlasti med šolarji spodbujajo zanimanje za čebelarst...