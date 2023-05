Povratna vozovnica za petdesetaka! Sicer zgolj z ročno prtljago, pa vendar se mi je zdelo skoraj greh ne izkoristiti tako ugodne priložnosti za obisk Sicilije. V Trstu sem skočila na letalo in se slabi dve uri pozneje znašla v Catanii, kjer se mi je, še preden sem zapustila letališče, povesil nos. No, ali pa sem nosnice le nekoliko stisnila, saj so me namesto opevanih lepot, prežetih s kulturo, pozdravile po pločniku nametane vreče smeti, česar od mednarodnega letališča, ki se običajno brezhibno svetijo, pač ne pričakuješ. Še druga streznitev pa pri najemu avtomobila, ki sem ga kot popolna zel...