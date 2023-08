Zanimive neodvisnice za mobilnike

Ustvarjanje videoiger je precej zamudna in draga zadeva, kar je še posebno zahtevno za neodvisne ustvarjalce, ki ne sodijo pod okrilje velikih založniških hiš, ki v razvoj iger vlagajo na stotine milijonov evrov. Za lažje razumevanje: industrija videoiger je po prihodkih že zdavnaj prehitela filmsko, pri čemer so igre lani prinesle 318 milijard evrov, od česar je trg mobilnih iger z 227 milijardami evrov predstavljal več kot dve tretjini.

A na srečo je svet mobilnih iger idealen za manjše avtorje, saj za razvijalce obstaja vrsta programskih orodij, s katerimi si olajšajo delo in neprimerno hitreje razvijejo zanimive igre. Neodvisnice znajo biti pravo malo presenečenje, saj lahko pridejo od koder koli in govorijo o čemer koli. Seveda je med njimi veliko takšnih, ki sledijo aktualnim trendom in priljubljenim formulam, a po navadi k temu dodajo nekaj svojega in posebnega. Pri tem gre lahko za takšne, ki jih igramo le občasno, ali pa zahtevne spletne igre, ki jih lahko igramo tekmovalno tudi na profesionalni ravni.

Pa poglejmo nekaj najboljših oziroma najbolj cenjenih iger neodvisnih razvijalcev, ki so na voljo v Googlovi trgovini play in Applovem appstoru, marsikatero pa se najde tudi v Huaweijevi trgovini appgallery.

Alto's Adventure

Alto's Adventure je zabavna igra v podžanru spuščanja po hribu. FOTO: Staš Ivanc

Deskanje po snegu je ekstremen šport in prinaša veliko tveganj. In kako iz tako adrenalinskega športa narediti skoraj zenovsko sproščeno igro? A prav to je uspelo ekipi Noodlecake z Altovo pustolovščino, v kateri vodimo deskarja po zasneženi strmini, po kateri lovi pobegle lame, zbira kovance, preskakuje ovire in prepade, izvaja trike, pri čemer je nadzor skrajno enostaven, a intuitiven. Koncept igre ni nič revolucionarnega, a izvedba je odlična.

Soul Knight

Soul Knight je zabavna kockasta arkada. FOTO: Staš Ivanc

Podžanr rogue iger (raziskovanje temnic in spopadanje z nasprotniki) je idealen za mobilne naprave, saj ne zahteva strahotno močnega procesorja, le dobro idejo in izvedbo. Pri skupini ChillyRoom so na tej podlagi naredili zabavno akcijsko arkado Soul Knight, v kateri raziskujemo različne sobe v različnih okoljih in z različnimi nasprotniki, pri čemer pobiramo opremo in orožja ter čarovnije. Grafika je prikupno kockasta, akcija pa neumorna.

Monument Valley

V Monument Valley 2 je treba razmišljati malo drugače. FOTO: Staš Ivanc

Igre ugank so na mobilnih napravah silno popularne, ponudba pa je zelo pestra. Ekipa UsTwo je razvila skoraj meditativno igro reševanja ugank z naslovom Monument Valley, v kateri rešujemo na videz nerešljive geometrijske probleme v slogu Escherjevih slik, a ko pustimo možganom, da razmišljajo malo bolj abstraktno in v več dimenzijah, odkrivamo poti, po katerih vodimo princeso Ido na varno. Zanimivo je, da je prva igra plačljiva (2,99 evra), njen drugi del pa je zastonj.

Scourgebringer

Scourgebringer ponuja kup akcije. FOTO: Plug In Digital

Plačljiva pa je tudi igrica Scourgebringer, za katero je treba odšteti 6,99 evra, v njej pa vodimo mlado bojevnico Kyhro, ki se mora prebiti skozi nevarne ruševine, premagovati starodavne in sovražne stroje ter morda najti odrešitev za človeštvo. Akcijska rogue igra zahteva precej pozornosti in spretnosti, saj v spopadih ni dovolj, da le brezglavo nažigamo naokoli. Nevarnost preži z vseh strani, ubadati pa se moramo tudi z velikimi šefi.

OPUS: Rocket of Whispers

V igri OPUS: Rocket of Whispers raziskujemo okolico in preteklost. FOTO: Staš Ivanc

Nekatere zgodbe se lahko pripovedujejo brez velikega pompa, a so lahko vseeno zelo čustvene in močne. V igri OPUS: Rocket of Whispers sledimo zgodbi Johna in Fei, ki sta preživela apokaliptično kugo, ki je ubila večino svetovnega prebivalstva. Skozi dialoge in raziskovanje okolice iščemo sestavne dele rakete, ki naj bi duše umrlih popeljala v vesolje, pri čemer John in Fei skozi pogovore in zapise odkrivata preteklost svojega planeta in sama sebe.