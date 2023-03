Žan Vipotnik je stroj za gole

Žan Vipotnik je minuli konec tedna zabil 11. gol na zadnjih sedmih tekmah, skupno je pri 14 golih v tej sezoni. S tem izkupičkom je 20-letni član Maribora tudi vodilni strelec Prve lige Telemach. S svojo igro in goli je opozoril nase, snubci iz tujine trkajo na vrata vijoličastih, ki si manejo roke, vedoč, da imajo v ekipi biser, ki ga bodo drago unovčili. Žan pa ostaja zmeren in miren, pri stvari. »Gremo iz tekme v tekmo. Če bomo na vsaki zmagali, bomo na koncu videli, kje bomo. Želimo nadaljevati ta niz,« napove pred novo tekmo, ki je pred Mariborčani, pri katerih se Vipotnik kali že lep čas.

Prvič v Slovenske Konjice

Kako dolgo bo še v dresu vijolic, ni jasno. FOTO: NK Maribor

Skoraj desetletje nad razvojem tega izjemno nadarjenega napadalca bdi 52-letni nogometni strokovnjak Milomir Kondič - Miki, sedanji trener NK Triglava. »Spomnim se, da so Žana njegovi starši pripeljali na trening v Slovenske Konjice. Tam sem individualno delal z enim nogometašem. Starši so slišali, da se pri meni na zabaven način tudi dobro trenira, in so želeli, da Žana, ki takrat še ni bil star 11 let, malce pogledam,« se spominja Kondič, ki se je v minulem desetletju proslavil z individualnim delom ter trenerskim delom v ženski članski reprezentanci. »Po nekaj treningih je bilo jasno, da je Žan izjemno nadarjen 'špic' igralec. Kako sem to opazil? Za Žana je doseganje golov velik izziv, poleg tega pri tem kaže velike emocije, nogometna tehnika pa mu je bila položena v zibelko. Od petih strelov na gol jih štiri ali pa kar celo pet udari v daljši kot. Ko vse to sešteješ, dileme ni več,« nadaljuje naš sogovornik, ki je storil korak naprej. »Ko Žan še ni bil star 12 let, sem poklical v Maribor Amirja Karića in Radovana Karanovića, ki sta delovala v mladinskem pogonu NK Maribor. Povedal sem jima, da imam igralca, ki bo najboljši špic igralec v Sloveniji. Vprašala sta me, koliko je star, in ob odgovoru, da jih še nima 12, sta se moji trditvi rahlo nasmejala. Potem so ga starši odpeljali na preizkusni trening v Maribor, tam pa so se odločili in postal je njihov član, kot je še danes,« pripoveduje Kondič. Žanov matični klub je bil sicer NK Dravinja iz Slovenskih Konjic.

Izjemna družina, izjemno okolje

Kljub selitvi v Maribor je Žan nadaljeval sodelovanje z Mikijem Kondičem. »Še danes sva redno v stiku, v vseh teh letih sva opravila številne dodatne treninge. Zelo intenzivni so bili v času covida-19, ko se je Žan vozil v Ljubljano in mi v Maribor, kjer sta lahko trenirala skupaj tudi z Benjaminom Markušem. Pomembni so bili tudi pogovori, ko se je Žan znašel v dilemi oziroma mu kdaj ni šlo najbolje. Danes lahko rečem, da smo postali kar družinski prijatelji, da si zelo zaupamo in se spoštujemo. Pri sprejemanju nogometno pomembnih odločitev (vključno z izbiro agenta Saša Župana, ki skrbi za Žana; op. p.) se o njih vedno posvetujejo tudi z menoj,« Miki pove o odnosu, ki so ga ustvarili v desetletju sodelovanja. »Žan ima to srečo, da ima vrhunske starše, pa tudi celoten krog, v katerem se giblje in živi, vsi po vrsti so dobri in pozitivno usmerjeni ljudje. Vzgojen je v spoštljivem, normalnem okolju, kjer se za neuspeh ne krivi drugih, ampak se pri sebi išče rešitve za korak naprej. Prav tako s prvo profesionalno pogodbo ni šel kupit novega avta ali 17 parov obutve. Ostal je na realnih tleh, tudi zaradi družine. Žanu je jasno, da doživlja sunkovit skok navzgor, a bo treba za nadaljevanje uspešne zgodbe pojesti še precej polente,« Kondič posebej omeni okolje, ki je fanta determiniralo.

Žan, Miki in Benjamin na enem do številnih skupnih treningov FOTO: osebni arhiv

»Ob tem ne pozabimo: na Žana še danes gledam kot na svojega otroka. Nikoli mu ni bilo nič težko, je vrhunska oseba, ki premore izjemno veliko spoštovanja, vedno je nasmejan, nikogar ne ogovarja, je dobrosrčen. Uspeva mu tudi ali predvsem zavoljo pozitivnega pristopa,« še doda naš sogovornik, ki ga Žanova letošnja eksplozija ne preseneča niti ne spravlja v evforijo. »Blestel je že v mlajših selekcijah, kjer je dosegel 146 golov. Ob takih podatkih je jasno, da je pravi biser. A od ljudi, ki delajo v slovenskem nogometu, zahteva malce drugačen odnos. Če nekdo doseže toliko golov v mlajših selekcijah, ni vprašanje, ali bo ali ne bo vrhunski igralec, ampak le kdaj,« poudari Kondič, ki se zaveda, da je bilo treba vmes sprejeti še nekaj strateških odločitev – ne nazadnje je bil Vipotnik na posoji tako v Novi Gorici kot v kranjskem Triglavu. »Če ne bi zapustil Maribora, bi mu to škodilo. Maribor je klub, ki težko čaka igralca, zato sta mu posoji koristili,« poudari Kondič.

Pravi trener za mlade

»Žan potrebuje zelo malo prostora, da zaključi. Gol mu je pisan na kožo, je pravi stroj za doseganje golov. Vedno se najde v pravi poziciji v pravem trenutku. Ko to spremljaš s tribune, se zdi, da je vse to tako lahkotno. A za tem se skrivajo tudi ogromno dela, treninga, številna ponavljanja situacij, predvsem pa veliko odrekanja. Žan je danes član zelo dobre ekipe Maribora, ki ima tudi izvrstnega trenerja Damirja Krznarja. Je trener, ki si upa dati priložnost mladim,« sklene nogometni strokovnjak iz Kranja. Kako naprej? Pričakovati je, da se bo Žan hitro preselil v kak evropski klub, kjer bo naredil korak naprej. Pred sezono sta si z Mikijem zadala, da doseže 18 golov v prvi ligi. Danes je pri številki 14. Gol za golom, korak za korakom.