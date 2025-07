Zakaj vam stvari ne grejo od rok

Ste se kdaj vprašali, zakaj vam ob določenih dnevih ali obdobjih stvari preprosto ne gredo od rok? Morda ste poskusili vse – od načrtovanja do trdega dela, a se zdi, kot da noben trud ne prinaša rezultatov. Odgovor na to vprašanje se morda skriva v zvezdah in planetih, ki krojijo naše vsakdanje življenje bolj, kot si mislimo.

Komunikacijske težave

Eden najbolj znanih astroloških pojavov, ki pogosto povzročajo težave, je retrogradni Merkur. Ko je retrograden, se zdi, kot da se planet premika nazaj po nebu, kar lahko povzroči zmedo in nesporazume. Ta pojav se zgodi približno trikrat na leto in traja nekaj tednov. V tem času so komunikacijske težave, tehnične okvare in zamude skoraj neizogibne. Če se vam zdi, da se vse, kar poskusite, nekako izjalovi, preverite, ali je Merkur morda retrograden.

Učitelj zvezd

Saturn je znan kot planet discipline in odgovornosti. Ko je v težavnem položaju v vaši astrološki karti, lahko občutite povečano odgovornost in pritisk. Saturn vas spodbuja k trdemu delu in vztrajnosti, vendar lahko to obdobje občutite kot zelo zahtevno in naporno. Če se vam zdi, da se trudite brez pravega napredka, je morda Saturn tisti, ki vas uči pomembnih življenjskih lekcij.

Premislite o svojih načrtih in se izognite prevelikim tveganjem. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Čustveni vzponi in padci

Luna ima močan vpliv na naše čustveno stanje. Med polno luno lahko občutimo povečano energijo in čustveno napetost, medtem ko nas mlaj lahko naredi bolj introspektirane in zamišljene. Če opazite, da so vaša čustva v kaosu ali da se težko osredotočite, preverite, v kateri fazi je luna. Prilagoditev vaših aktivnosti glede na lunine faze vam lahko pomaga, da se izognete nepotrebnemu stresu in čustvenim pretresom.

Luna ima močan vpliv na naše čustveno stanje.

Energija in akcija

Mars je planet akcije, energije in iniciative. Ko je v slabem položaju, lahko občutite pomanjkanje motivacije ali celo povečano agresijo in frustracijo. Če se vam zdi, da vam stvari ne gredo od rok, ker preprosto nimate energije ali volje, je morda Mars tisti, ki vam nagaja. Poskusite se osredotočiti na manjše, bolj dosegljive cilje in se izogibajte konfliktom.

Kdaj je čas za tveganje

Jupiter je planet sreče, rasti in širjenja. Ko je v ugodnem položaju, so možnosti za uspeh večje. Vendar lahko njegov vpliv povzroči tudi pretirano optimističen pogled na stvari, kar lahko vodi v nepremišljena tveganja. Če se vam zdi, da vam stvari ne gredo od rok, preverite, kje je Jupiter v vaši astrološki karti. Morda je čas, da premislite o svojih načrtih in se izognete prevelikim tveganjem.