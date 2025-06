Zakaj so ljudje začeli uporabljati ogenj

Lahko bi trdili, da je uporaba ognja eden najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši dosežek v zgodovini človeka. Obvladovanje te elementarne sile je oblikovalo velik del našega sveta, saj nam je omogočilo pripravo hrane, podaljšanje dnevne svetlobe, ogrevanje doma v mrazu in izdelavo orodja. Brez ognja ne bi nikoli doživeli industrijske revolucije, razvili osnovnih zdravil – ali izdelali senčnih lutk. Hkrati je ogenj zdaj verjetno ena najpomembnejših sil v našem vse bolj segrevajočem se svetu, zato njegovi vplivi segajo dlje od prvotnega odkritja.

Kaj pa je sprožilo ta zgodnji odnos med ljudmi in ognjem? Nova raziskava nakazuje, da ni šlo nujno za pripravo hrane, temveč za dolgotrajnejše ohranjanje te. Večina znanstvenikov ne verjame, da je šlo za en sam nenadni trenutek odkritja, temveč za zapleteno zgodbo, skozi katero se je obvladovanje ognja postopoma razvijalo od zgodnjega pleistocena. Ljudje so ogenj večinoma uporabljali za pripravo rastlin in mesa za hrano, kar je bila ključna prilagoditev pri vrsti Homo erectus – vodila je do manjšega prebavnega sistema in večjih možganov. Temu pravijo tudi hipoteza o kuhanju.

Toda novejše raziskave so začele to hipotezo postavljati pod vprašaj, saj predlagajo, da praljudje ognja niso uporabljali za kuhanje mesa, temveč za dolgotrajnejše ohranjanje tega. To naj bi jim pomagalo tudi pri zaščiti pred plenilci ali mrhovinarji. Novi pogled se ujema s širšo poenoteno teorijo, ki so jo razvili (isti) raziskovalci z Univerze v Tel Avivu in ki številne prazgodovinske pojave pojasnjuje s človeško odvisnostjo od kalorij in upadanja velikosti živali, ki so jih lovili v tistih časih.

Varoval je meso pred plenilci, dim pa ga je pripravil za dolgotrajno uporabo. FOTO: Oleg Elkov/Getty Images

»Izvor uporabe ognja je vroča tema med raziskovalci prazgodovine po vsem svetu. Na splošno velja, da je bila pred 400.000 leti uporaba ognja v domačem okolju običajna – najverjetneje za pečenje mesa in morda tudi za osvetljevanje in ogrevanje,« pojasnjuje avtor študije dr. Miki Ben-Dor s katedre za arheologijo in kulture starega Bližnjega vzhoda na Univerzi v Tel Avivu. »Toda obstajajo nesoglasja glede predhodnega milijona let: postavljene so bile različne hipoteze, ki pojasnjujejo, zakaj so zgodnji ljudje začeli uporabljati ogenj. V tej študiji smo želeli raziskati nov pogled na to vprašanje.«

Za zgodnje ljudi ogenj ni bil samoumeven. Pravzaprav večina arheoloških najdišč, ki segajo v čas pred 400.000 leti, ne vsebuje dokazov o uporabi ognja. Na redkih najdiščih, kjer so prisotni znaki ognja, pa ni zoglenelih kosti ali dokazov o peki mesa. »Razumemo, da zgodnji ljudje – večinoma pripadniki vrste Homo erectus – ognja niso uporabljali redno, temveč le občasno, na določenih mestih in za posebne namene,« pravi Ben-Dor. »Proces zbiranja goriva, prižiganja ognja in vzdrževanja tega skozi čas je zahteval precejšen napor, zato so potrebovali prepričljiv, energetsko učinkovit motiv za to. Zato smo predlagali novo hipotezo glede tega motiva.«

Ben-Dor in sodelavci so pregledali obstoječo literaturo o vseh znanih prazgodovinskih najdiščih iz obdobja med 1,8 milijona in 800.000 leti v preteklost, kjer so našli dokaze o uporabi ognja. Med najdišči so Gešer Benot Ja'akov in kamnolom Evron v Izraelu, šest najdišč v Afriki in eno v Španiji. Ekipa je uporabila tudi etnografske študije sodobnih lovcev nabiralcev, da bi njihovo vedenje uskladili z razmerami, kakršne so večinoma bile v pradavnini.

»Proučevali smo, kaj je bilo skupnega devetim starodavnim najdiščem, in ugotovili, da so vsa vsebovala velike količine kosti velikih živali – večinoma slonov, pa tudi povodnih konjev in nosorogov,« je povedal Ben-Dor. »Iz prejšnjih študij vemo, da so bile te živali izjemno pomembne za prehrano zgodnjih ljudi, saj so jim zagotavljale večino potrebnih kalorij. Meso in maščoba enega samega slona, denimo, vsebujeta več milijonov kalorij, kar je bilo dovolj za prehrano skupine od 20 do 30 ljudi za mesec dni ali več.«

Homo erectus ga je že znal krotiti. FOTO: Iconicbestiary/Getty Images

V tem kontekstu je bilo telo slona ali povodnega konja pravi zaklad mesa in maščobe, ki ga je bilo treba zaščititi pred mrhovinarji, plenilci in bakterijami. Znanstveniki so tako spoznali nekaj novega: ogenj je imel dva ključna namena – varoval je plen pred živalmi in ohranjal meso s prekajevanjem in sušenjem.