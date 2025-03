Zakaj se dinozavri niso ponovno razvili?

Nekega usodnega dne pred približno 66 milijoni let je v Zemljo trčila velikanska skala, s čimer se je nenadoma končala doba dinozavrov. Medtem ko potekajo razprave, kaj jim je zadalo zadnji udarec – so bili to vulkani, oblaki strupenega žvepla ali gost medzvezdni oblak –, je uveljavljeno prepričanje, da je trk asteroida sprožil množično izumrtje, ki je ubilo vse (neleteče) vrste dinozavrov. V milijonih let, ki so sledila, so se razmahnili sesalci in naselili prostor, ki so ga zapustili dinozavri. A če so bili dinozavri pred trkom asteroida tako uspešni, zakaj se niso nikoli znova razvili?

Evolucija je kompleksen proces sreče in priložnosti. Organizmi se prilagajajo okolici s kombinacijo naravne in spolne selekcije ter genetskih mutacij, vendar ni nobenega zagotovila, da bo to ubralo točno določeno pot. Dinozavri so se skozi milijone let uspešno razvijali, prilagajali okolju in postali prevladujoči razred živali na planetu. A ko so bili vsi neleteči dinozavri izbrisani z obličja Zemlje, je z njimi odšla tudi njihova evolucijska zgodovina. Namesto tega so danes živeče vrste potomci živali, ki so preživele izumrtje, vključno s številnimi vrstami sesalcev, ki so se lahko razmnoževale, razvijale in prilagajale novemu okolju.

Takšnega prizora zagotovo ne bomo doživeli. FOTO: Universal

Izumrla vrsta se ne more naravno ponovno razviti, da bi se vrnila natanko takšna, kot je bila, preden je izumrla. Nekateri sicer razmišljajo o tem, da bi živali, kot sta dodo in volnati mamut, z genomskim sekvenciranjem obudili od mrtvih. Ali to pomeni, da bi lahko nekega dne res ustvarili Jurski park? A tudi če bi zanemarili opozorila istoimenske filmske franšize, znanstvene zmogljivosti in razpoložljivi genomski podatki trenutno še zdaleč ne zadoščajo za ustvarjanje tako kompleksnega organizma, kot je, denimo, velociraptor.

Za velikani so ostali le fosili. FOTO: AFP

Nekateri paleontologi domnevajo, da se je vladavina dinozavrov bližala koncu že pred trkom asteroida, morda zaradi okoljskih sprememb. To bi bil lahko še en razlog, zakaj se dinozavri niso ponovno razvili. Glede na študijo, objavljeno leta 2016 v strokovni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, je število izumrlih dinozavrskih vrst že tedaj preseglo število nastajajočih novih vrst.

Evolucija dinozavrov je bila silno počasna.

Medtem ko so nekateri dinozavri, kot so zavropodi, morda že izumirali, pa je drugim šlo prav dobro, tako da bi lahko obstajali še danes, če ne bi bilo smrtonosnega asteroida. Morda bi proces evolucije nekoliko spremenil njihov videz in obnašanje v 66 milijonih let, ki so minila od tedaj. A kakor pravi paleontolog in evolucijski biolog z Univerze v Bathu Nicholas R. Longrich, lahko iz več kot sto milijonov let dolge zgodovine dinozavrov sklepamo, da se ne bi prav silno spremenili; njihova evolucija je bila v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami silno počasna.

Ptiči so dejanski potomci dinozavrov. FOTO: ArtMechanic/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Čeprav ni možnosti, da bi dandanes naleteli na tiranozavra ali stegozavra, se Zemlja nikoli ni popolnoma znebila dinozavrov. Sodobne ptice so potomci skupine dinozavrov, imenovane teropodi – raziskovalci njihovo preživetje pripisujejo kratkim telesnim meram, življenjskemu okolju (preživele so tiste vrste, ki so bile dovolj oddaljene od trka asteroida) in prehrani, ki so jo v velikem delu tvorila semena rastlin.