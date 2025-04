Zakaj je zdravnik dober tekaški trener

Tek je lahko koristen, pravijo zdravniki, saj prednosti telesne aktivnosti daleč presegajo morebitna tveganja, ki so z njo povezana. Pred začetkom nove telesne aktivnosti, še posebno če imate obstoječe zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom. Mnenja zdravnikov so lahko zelo koristna zlasti za tekače začetnike, ker jim lahko ponudijo strokovne in prilagojene nasvete, ki pomagajo preprečevati poškodbe ter zagotavljati varnost pri začetnem treningu. Zdravnik namreč oceni vašo splošno fizično pripravljenost in svetuje, ali je tek primeren za vas, še posebno če imate kakršne koli zdravstvene težave, kot so bolezni srca, sklepi ali prekomerna teža. Posledično lahko predlaga prilagojene vadbene programe glede na vaše specifične potrebe, kar zmanjša tveganje za poškodbe. Svetuje lahko tudi glede ustrezne opreme ter razloži pomen pravilne tehnike teka, ki zmanjša stres na sklepe, vezi in mišice.

Pomen hidracije in pravilne prehrane med tekom ter po njem je ključnega pomena za obnovo in uspešno vadbo. Zdravnik vam lahko svetuje glede potreb za optimalno delovanje telesa med fizično aktivnostjo.

Lahko vam pomaga prepoznati znake prekomernega napora ali poškodb, kar vam omogoča pravočasno ukrepanje in preprečevanje resnejših težav.

Če imate kronična obolenja (npr. sladkorno bolezen, astmo, težave s srcem), vam lahko pomaga prilagoditi program teka, da bo varen in učinkovit za vaše stanje.

Pred začetkom nove telesne aktivnosti, še posebno če imate obstoječe zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom. FOTO: Getty Images

S pomočjo zdravniškega mnenja bodo tekači začetniki bolje razumejo, kako pravilno začeti, ohranjati motivacijo in se izogniti morebitnim težavam. Tek je odličen način za izboljšanje telesne pripravljenosti in splošnega zdravja. Pomembno pa je, da začnete postopoma, saj boste le tako preprečili morebitne poškodbe in omogočili telesu prilagoditev na nove aktivnosti.

Če ste začetnik, začnite z lahkotnim tekom. Postopoma povečujte trajanje, hitrost, pogostost. Investirajte v kakovostne tekaške copate, ki podpirajo stopala. Pred tekom izvedite kratko ogrevanje, po teku se ohladite z raztegi, da zmanjšate napetost v mišicah. Če občutite bolečino ali nelagodje, upočasnite, zmanjšajte intenzivnost ali si vzemite počitek.

Poskrbite za ustrezno hidracijo pred in med tekom in po njem, prav tako za uravnoteženo prehrano. Spomladi je vreme lahko spremenljivo, prilagodite se s primerno izbiro oblačil.

Razmislite o teku s prijatelji ali v skupini, kar lahko poveča motivacijo in užitek pri vadbi.

Določite si dosegljive cilje, kot sta določena razdalja ali čas teka, da ohranite motivacijo.