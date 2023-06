Zajca naučite uporabe stranišča

Zadovoljen zajec se bo, enako kot človek, učil hitreje. Zajci svoja čustva zelo jasno izražajo. Kadar so srečni ali vznemirjeni, tekajo naokrog in skačejo v zrak, med skokom pa nagnejo glavo in tačke vsako v svojo smer. Te skoke sreče izvajajo med tekom ali pa z mesta. Za lastnika so zelo dober znak, saj pomenijo, da se zajček v svojem novem domu odlično počuti.