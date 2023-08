Le kdo ne uživa v dolgih poletnih večerih v dobri družbi, ob prijetnem vetriču s kozarcem osvežilne pijače v roki. Kozarec vina, mrzlo pivo ali džin tonik so stalnice zabav in druženja v teh mesecih, a kdo pravi, da mora biti pijača alkoholna in, ne nazadnje, tako neizvirna! Okusne mešanice lahko pripravimo tudi iz samih zdravih sestavin, ki nas bodo dodobra odžejale in nam zagotovile še zalogo vitaminov in mineralov, nam prizanesle s kalorijami in slabo vestjo ter obenem spodbudile domišljijo in nedvomno požele kakšno pohvalo. Ne, ne govorimo o očiščevalnih napitkih, ponujamo pisane recepture...