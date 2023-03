Zadnji ples Zmaja iz Kosez

Letos mineva 17 let, odkar je nadarjeni golobradi Goran Dragić iz vrst ljubljanskega Slovana poletel v svet. Na Kodeljevem se je klesal pod taktirko trenerja Aleša Pipana, potem pa začutil, da je čas, da zapusti klub in gre korak naprej. Slovan in Dragić sta se potem še več let tožarila glede odškodnine. Tedanji športni direktor Slovana Janez Rajgelj je branil interes kluba, Goran pa zagovarjal svoje pravice. Leta hitijo, Slovan je preteklost, Dragić, 36 jih šteje, pa je v jeseni svoje poklicne košarkarske kariere. Rad bi še piko na i, naslov prvaka lige NBA. Tudi zato je v zadnjih letih precej menjal zasedbe. Zdi se, da je z zadnjo selitvijo v Milwaukee prišel v ekipo, ki ima največ možnosti, da Zmaja iz Kosez, ta vzdevek se je prijel Gorana, popelje do izpolnitve otroških sanj.

Najboljše v Miamiju

Leta 2006 je postal Goran član baskovske Tau Ceramice, ki ga je hitro poslala v španskega prvoligaša Murcio, od tam pa je šel na učne ure nazaj v Ljubljano – v Olimpijo, od koder se je 2008. izstrelil v ligo NBA, sprva v Phoenix, kjer je prehodil pot, ki so jo pred njim številni Evropejci. Skoraj dve leti dokazovanja je potreboval, da lahko igra na tej ravni. Konec januarja 2010 je Utah Jazz nasul 32 točk, dan po rojstnem dnevu (7. maja 2010) pa je bil režiser epskega preobrata. V končnici je San Antoniu v 3. tekmi polfinala zahodne konference v zadnjih četrtini nasul kar 23 od 26 točk Phoenixa. »Lahko rečem, da je bila to morda najboljša predstava v četrti četrtini, kar sem jih kdaj videl na tekmi končnice,« ga je po tekmi hvalil soigralec Grant Hill.

Po novem v dresu s številko 31. FOTO: Facebook Fundacija Gorana Dragića

Leto zatem se je Goran selil v dres Houstona, vmes za kratek postal član Tau Ceramice (le dve tekmi v evroligi), ker se je tekmovanje v ligi NBA ustavilo, se vrnil v Phoenix in ostal do 19. februarja 2015, ko je bil v paketu z bratom Zoranom poslan v Miami, kjer se je Goran ustalil in si je zdaj že s svojo nekdanjo ženo Majo ustvaril dom. Predvsem pa je v dresu Miamija igral najboljšo košarko.

Med letoma 2015 in 2021 je v sezoni 2019/2020 popeljal Miami do finala lige NBA, a izpustil kar štiri od šestih tekem finala proti Lakersom zaradi poškodbe stopala. Lakersi so finale dobili s 4:2 v zmagah. Dve sezoni prej je Goran zaigral na tekmi​ All Star. Ne pozabimo: Goran je leta 2017 popeljal Slovenijo do naslova evropskega prvaka. Dragić večkrat poudari, da je igral v različnih klubih NBA, po organizaciji in stilu pa je vodil Miami.

Nespretna izjava

Leta so tekla. Gorana so poleti 2021 menjali, bil je del kupčije, to je v ZDA pač posel, iz Miamija v Toronto. Sodelovanje s kanadsko ekipo se je začelo nespretno z Goranovo izjavo. »Ne vem, kje bom pristal, v Torontu ravno ne bi rad. Mislim, da imam večje ambicije, da sem bolj pri vrhu. Bomo videli, pustimo se presenetiti,« je dejal. Besede so segle do Kanade, Goran pa se je potem navijačem in pristašem Toronta opravičil. »Osvojili so prvenstvo, jaz pa ga še nisem, tako da to, kar sem rekel, res ni bilo primerno,« je dejal, a škoda je bila že narejena.

Konec novembra se je Goran poslovil, februarja lani pa našel novi dom v ekipi Brooklyn Nets. Zvezdniška zasedba, tedaj so tam igrali še Kyrie Irving, Kevin Durant in James Harden, je ciljala na vrh lige NBA, a strmoglavila že v 1. krogu končnice. Goran je iskal novo ekipo – našel jo je v Chicagu, kjer so ga spoštljivo sprejeli. Po 15 minut so mu namenili na tekmo, konec februarja pa se mu lepo zahvalili.

Luka Dončić in Goran Dragić onstran luže očitno ne bosta združila moči. FOTO: Jože Suhadolnik

Ko se je to zgodilo, je po ligi NBA završalo, začela so se ugibanja, kam se bo selil kapetan slovenske reprezentance. Številni predvsem slovenski ljubitelji košarke so ga že videli v dresu Dallasa, kjer so ga mnogi pričakovali že v minulih letih. A združitve z Luko Dončićem ni bilo. Verjetno Dallas v dani sestavi pretirane koristi od Gorana niti ne bi imel. Bo pa znal Goranove izkušnje, mirnost izkoristiti Milwaukee, definirana ekipa z razdeljenimi vlogami in jasnimi ambicijami. Vse to, kar Dallas še ni.

Kredit za odškodnino Bizarno je, da so Baski leta 2006 sklenili pogodbo z Dragićem, a zanje v tistem obdobju sploh ni zaigral. Sprva je bil posojen v Murcio, potem v Olimpijo, po dveh sezonah je šel v ZDA. Baski so dobili 1,6 milijona dolarjev odškodnine, ker je imel Goran z njimi še pogodbo. Ker je NBA-klub tedaj lahko za prestop igralca plačal le 500.000 dolarjev, je moral Dragič vzeti kredit za 1,1 milijona, da je izplačal odškodnino in se preselil v Phoenix.

»Je konkurenčen, pameten, zato smo navdušeni, da ga bomo dodali v našo skupino,« se je prihoda Dragića razveselil trener Mike Budenholzer, ki se zaveda, da je pred Milwaukeejem zahtevna pot, če želi vnovič na vrh, kjer je bil 2021. Lani se je v končnici opekel. Tudi za mirnejšo in morda odtenek lažjo plovbo med čermi končnice so dali Bucksi v svojo ekipo pripeljati Dragića, ki je v karieri zbral 60 tekem v izločilnih bojih. V Milwaukeeju bo nosil številko 31. Pa še to: v ligi NBA so bile dosedanje Dragićeve pogodbe vredne dobrih 150 milijonov dolarjev, realni prihodki pa so približno polovica tega.