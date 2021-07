Zadnjega usmrčenega zapornika sploh niso ubili?!

Pred slabimi 62 leti, 30. oktobra 1959, so pred strelski vod postavili štajerskega Robina Hooda, ki je v desetletni kriminalni karieri nanizal kar 70 hudih in tudi najhujših kaznivih dejanj na Dolenjskem, Kozjanskem in v Prekmurju. Franca Rihtariča je po mnenju teologa in psihologa, akademika Antona Trstenjaka v kriminalna dejanja pahnila prleška trma. Začelo se je z ukradenim avtom Frančišek se je Jožetu in Mariji, rojeni Nedog, rodil 23. septembra 1929 v vasi Očeslavci z okoli 150 prebivalci, na levem bregu Ščavnice v občini Gornja Radgona. Bil je zadnji zapornik v Sloveniji, obsojen...