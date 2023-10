Zadnje cvetove odstranimo jeseni

Ko cvetlice na okenskih policah in okrasnih vrtičkih odcvetijo, je treba odmrle in posušene cvetove odstraniti. Najbolje je to početi sproti, saj bomo tako spodbujali ponovno cvetenje. Ko rastlina odcveti, začne namreč tvoriti semena, za to pa je potrebna energija. Če semen ne potrebujemo oziroma ne želimo, suhih cvetov ni smiselno puščati na rastlini. Ko jih bomo odstranili, bo namreč energijo začela usmerjati drugam, v rast listov in stebel ter novih cvetov.

Škarje naj bodo ostre in čiste. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Notranjim rastlinam odmrle cvetove odstranjujemo skozi vse leto, pri zunanjih pa le do pozne jeseni. Takrat vse rastline vstopijo v fazo mirovanja, ko potrebujejo manj hranil in svetlobe ter tudi počasneje rastejo. Jeseni zato, tudi če bomo odstranjevali cvetove, novih ne bodo pognale, bodo pa v hladnih mesecih, ko primanjkuje hrane, semena, ki jih bomo pustili na rastlini, še kako koristila ptičem, ki se bodo z njimi hranili.

Ne le kdaj, tudi kako

Tako kot kdaj pa je pomembno tudi, kako odstranjujemo odmrle cvetove. Početja se denimo nikoli ne lotimo z rokami, suhih stebel ne trgamo, lomimo ali pulimo, temveč jih odrežemo z ostrimi in čistimi vrtnimi škarjami. Te pred uporabo razkužimo in enako storimo tudi po uporabi, sicer lahko z ene rastline na drugo prenesemo bolezni, bakterije, plesni in druge nevšečnosti.

Ne odstranimo vseh naenkrat. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Poleg cveta pri nekaterih rastlinah brez zadržkov odstranimo tudi celotno steblo, na katerem je cvet rastel, odrežemo ga lahko čisto pri tleh, pa s tem ne bomo vplivali na rast in razvoj rastline, ne nazadnje je ta del že odmrl. Tega pa ne počnemo pri vrtnicah, grmičevju in rastlinah, pri katerih na cvetočih steblih raste veliko listov. V tem primeru odmrli cvet odrežemo čisto pri vrhu ali pod prvim suhim, poškodovanim ali nezdravim listom, če bomo odstranili celotno steblo s kopico listov, bo rastlina namreč kmalu videti povsem razredčena in uboga.

Če je suho tudi steblo, ga odrežemo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Da cvetlic ne bi preveč izčrpali, je pomembno tudi, da se ne lotimo odstranjevanja vseh odmrlih cvetov naenkrat. Mesto reza je namreč poškodba in ta se mora kot pri vseh drugih živih bitjih zaceliti oziroma zapreti. Če se bo morala rastlina ukvarjati s celjenjem mnogo poškodb hkrati, bo za to porabila ogromno energije, zaradi česar lahko dehidrira, vse skupaj pa je zanjo tudi zelo stresno.

Tudi zato je pomembno, da cvetlice redno pregledujemo ter suhe dele odstranjujemo sproti. Če se že odločimo, da bomo porezali nekaj cvetov hkrati, se početja lotimo po močnem dežju, ko so tla namočena in imajo rastline na voljo veliko vode, ki bo preprečila ali vsaj omilila dehidracijo. Posledično se dela ne lotimo v sušnih obdobjih in vročem vremenu, ki rastlinam že sami po sebi povzročajo stres. Tudi rastline, ki niso v najboljšem stanju, ki so jih nedavno napadli škodljivci in podobno, pustimo, da si najprej opomorejo od teh težav, in jim dodatnih ne povzročamo še sami. In kaj storimo s cvetovi, ki smo jih odstranili? Odvržemo jih na kompost ali koš za biološke odpadke, nikakor pa jih ne puščamo ob rastlini, saj lahko privabijo škodljivce ali pospešijo razvoj bolezni.