Grad je bil prvič omenjen leta 1446, tedanji lastniki so bili vitezi, plemeniti Egkhi, ki so zasnovali zgodbo današnjega posestva. Brdska zgodovina je podrobneje opisana v drugem delu 52. številke Kronike, ki je izšla leta 2004. Hrvaško-slovenska umetnostna zgodovinarka in publicistka Vesna Bučić piše o brdskih interierjih v preteklosti in sedanjosti: »V prvi polovici 17. stoletja, po izselitvi baronov Egkhov, je Brdo z dedovanjem in porokami prešlo v roke plemiških družin Schrattenbach in Gallenberg. Zaradi velike zadolženosti so bili slednji prisiljeni prodati brdsko posestvo na dražbi...