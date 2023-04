Emily Edwards Čreda Mladinska knjiga Emily Edwards: Čreda. FOTO: Mladinska knjiga Zamislite si, da so vašega brata v otroštvu cepili proti ošpicam, nekaj dni po cepljenju pa se je telesno povsem spremenil. Od takrat je avtist. Zdaj imate svojega otroka in mož vztraja, da ga cepite. Ampak vi veste, čutite, da je zanj to lahko nevarno. Otroka ne boste cepili. Po drugi strani si predstavljajte, da se je vaš dojenček, preden bi ga lahko cepili, od soseda nalezel meningitisa. Ni ga bilo mogoče rešiti. Sosed bi to lahko preprečil, lahko bi se cepil, tako pa je kriv za vašo izgubo. Moral bi se ce...