Začetek vojne v Ljubljanski pokrajini

Delovanje JLA na obmročju Ljubljanske pokrajine se je po predhodnih pripravah s prihodom okrepitev in premestitvijo poveljujočih dejansko začelo že 26. junija 1991, ko sta Vojašnico Ivana Cankarja na Vrhniki zapustila dva voda izvidniških tankov PT-76B in oklepnih avtomobilov BRDM-2 iz Izvidniške čete 1. oklepne brigade. Izvidniški tanki in oklepni avtomobili so se ta dan premaknili do Ljubljane in Kranja. Takoj po razglasitvi samostojnosti zvečer 26. junija 1991 so enote JLA začele delovati v skladu z načrti. V 1. oklepni brigadi na Vrhniki so ob polnoči na 27. junij 1991 odprli kuverte z na...