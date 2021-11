Na nebu se začenja sezona mrkov

Prvič po dveh letih se je bohotni Mars v škorpijonu v sredo pomeril z eksplozivnim Uranom v biku. To pomeni, da ima vsak nekaj, kar želi povedati in poudariti, in se še zdaleč ne namerava umakniti. Zato bodite previdni in se na vsa »vojna območja« ali v vse zapletene situacije podajajte mirno in previdno, hkrati pa ocenite tveganje, preden se zaženete v boj. Lahko se zgodi, da se ljudje začnejo spuščati na resnično nizko raven manipuliranja, če se v tem času čutijo ogrožene. Če malce popustite, ne bo konec sveta in ne bo pomenilo, da ste obupali ali se umaknili. Ko trenja dosežejo največjo intenzivnost, je najbolje, da se trudite nadzorovati in s svojo komunikacijo ostajati na višji ravni. Z Marsom v maščevalnem škorpijonu bodo namreč nizki udarci, ki jih izvedete, povzročili nepopravljivo škodo. Zagotovo se strinjate, da to ni vredno, in se v imenu miru in ljubezni raje ohladite.

Preizkušajte novo

Že v petek pa bodo iz etra prihajale kreativne rešitve, ko se Venera v kozorogu pretaka v harmonizirajoči trigon z inovativnim Uranom. To vam bo zagotovo prišlo prav za razvrščanje preostale norosti tega tedna. Če so vaši sistemi zastareli ali vaše tehnike ne dosegajo cilja, je čas, da prenehate potiskati to znano in neučinkovito skalo na isti stari hrib. Uporabite ta tranzit, da se izvlečete iz teh okvirov, preizkusite nove možnosti, kot da ste v garderobi v svojem najljubšem butiku. Ni vam jih treba posvojiti, če vam ne bodo povsem prav, a nikoli ne veste, morda v tem preizkušanju najdete kakšno rešitev, ki je niti najmanj ne pričakujete. Bliže ko boste petku, močnejša bo tudi romantična kemija, zato vam priporočamo, da izkoristite trenutek in kujte železo, dokler je vroče!

Prihajajo pretresi

V petek se začne tudi sezona mrkov, ko bo štiri minute čez deseto uro zjutraj polna krvava luna v biku na nebu narisala spektakel. Ta lunin mrk označuje začetek dvoletnega cikla, ki spodbuja os bik–škorpijon do oktobra 2023. Pričakujte pretrese na vseh področjih, kjer vlada ta par zodiakalnih znamenj: dohodek in dolgoročne naložbe, sladka čutnost in surova spolnost, rastlinska čarobnost in ezoterična modrost. Mrki razkrivajo sence, ožarijo skrite vidike življenja, s katerimi se raje ne bi ukvarjali. Njihovi pretresi so lahko šokantni kot cunami in preobrazbeni kot tornado, ki je Dorothy odnesel v deželo Oz.

Bodite stabilni

Saj vemo, da zveni naporno in da bi se najraje skrili in počakali, da mine. A ni tako hudo. Bolj prizemljeni in stabilni ko boste okrog petka, bolje bo. Precej nenadoma in nepričakovano boste morda morali preklopiti na praktičen, iznajdljiv način delovanja, da boste preskočili kakršnokoli oviro in se soočili z vsako težavo, ki vam jo bo ta Lunin mrk v biku poslal. Ne glede na to, ali gre za manjše potrese ali prave seizmične premike, za vse te spremembe je skrajni čas. Tistega, kar je treba postoriti, ne boste mogli več ignorirati.

Nedelja prinaša nov veter

Ste pripravljeni osvežiti svoj pogled na vse? To nedeljo začnite preklapljati iz načina z ozkim pogledom na širokokotni objektiv. Sonce zapusti škorpijonove prostore in se odpravi v posvetnega, čudes polnega strelca do 21. decembra. Ste minuli mesec hibernirali v samoti ali z nekom ob sebi? Kjer koli že ste se skrivali, bo čas, da pridete na plan in se odprete dogodivščinam. Lahko si kupite vozovnico za vlak, letalo ali pa si napolnite rezervoar za potovanje. Obdobje strelca ima običajno geslo kjer koli, če doma ne, kar pomeni, da če ne boste šli na pot, odprite svoja vrata prijateljem, gostite člane družine in spoznavajte nove ljudi, saj je to astrološka sezona za večkulturno druženje. Naslednji mrk bo sončni in že 4. decembra!

Kaj je mrk Mrk je pojav, ki se vedno zgodi na mlaj (sončni) ali na ščip (lunin). Pri luninem mrku sta Sonce in Luna postavljena v opozicijo (sta si točno nasproti in v točno nasprotnih znamenjih), vmes pa se v (navidezno) isti črti znajde Zemlja, ki meče senco na Luno in zato ta ni več obsijana. Pri sončnem mrku se Luna znajde med Zemljo in Soncem in ga zato prekrije.