Pred odhodom na daljši poletni dopust večina lastnikov hišnih ljubljenčkov, ki jih ne vzamejo s seboj, poišče nekoga in mu začasno prepusti skrb za psa ali mačko. Največkrat so to bližnji ali daljni sorodniki, prijatelji ali pa lastniki pasjih ali mačjih hotelov. Jih pa večina pri tem pozabi ali sploh ne pomisli, da bi morali začasnemu skrbniku dati tudi pooblastilo za varstvo živali. Preprosta rešitev V Zavetišču Ljubljana so pred kratkim znova opozorili vse lastnike hišnih ljubljenčkov, naj nikar ne pozabijo na pooblastilo začasnemu skrbniku, saj mu lahko nakopljejo ogromno težav, če se pe...