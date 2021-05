Za vsako likvidacijo dobil 300.000 evrov in vse posnel

Ko so v Beogradu sredi februarja aretirali znanega srbskega kriminalca Veljka Belivuka, bolj znanega kot Velja Nevolja, policisti sprva niso vedeli, kam jih bo pripeljala preiskava njegove kriminalne združbe. Ugotovili so, da so trupla likvidiranih žrtev v počitniški hiši v kraju Ritopek blizu Beograda razkosali in raztopili v kemikalijah. Preiskava se je nato preusmerila v Črno goro, kajti Belivukove žrtve so bile povezane z eno od dveh najmočnejših kriminalnih združb na Balkanu. Gre za zloglasna klana Kavač in Škaljari iz četrti mesta Kotor. ​Oba mafijska klana sta namreč od leta 2014 v voj...