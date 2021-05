Za vohune ni počitka, tudi danes na vsakem koraku

Poznavalci zunanje politike opozarjajo, da je svet v novi hladni vojni. In res, že nekaj let ohlajeni odnosi med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo na eni strani in Rusijo na drugi občasno kažejo na zmrzal. Kakor da bi se vrnili v 50., 60. ali 70. leta prejšnjega stoletja, ko je izraz hladna vojna tudi nastal. Zdaj smo se že resno približali tistemu obdobju, le da je treba dodati še Kitajsko. Med njo in ZDA so prav tako zapihali hladni vetrovi. ZDA so elektronsko prisluškovale v ustanovah Evropske unije v Bruslju. In kaj je bila značilnost hladne vojne, ki so jo pisatelji in režiser...