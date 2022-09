Za vedno urejeno kuhinjo

Kuhinja je za večino srce doma, tam se zbere družina ob obrokih, otroci delajo domače naloge, se igrajo, pripovedujejo, kakšen dan so imeli. Nič čudnega, da se hitro umaže, ker tam pripravljamo hrano in jemo, pa je še kako pomembno, da je vselej čisto zares čista. K sreči je vzdrževanje čistoče dokaj preprosto, zlasti če sledimo napotkom priljubljene Marie Kondo, ki se je proslavila ravno s preprostimi metodami čiščenja in pospravljanja. Njena metoda temelji na preprosti ideji: zadržimo le tisto, kar zares potrebujemo in nas dela srečne, preostalo podarimo, če je še uporabno in ohranjeno, ali zavržemo. Pripravimo si vrečke ali škatle, v katere bomo odlagali vse, kar v nas ne prižge iskrice veselja.

Adijo, naj gre

Ko govorimo o temeljitem čiščenju, ni prostora za kompromise: opravimo ga podrobno in premišljeno. Najprej odstranite vse, kar ne spada v kuhinjo: tam nimajo kaj iskati na primer izvijači, prav tako ne kocke, oblačila, (stari) časopisi in računi ... Kuhinja naj bo samo za kuhanje, odlagališče za račune določite v drugem prostoru.

Preostale predmete organiziramo po kategorijah, določimo, s čim se bomo najprej spopadli: z živili, posodo ali kuhinjskimi pripomočki. Ne skačemo iz omare v omaro, vse iz ene kategorije zložimo na mizo ali tla (ne v kuhinji, da se ne bomo spotikali): ta korak je pomemben, saj bomo tako vse imeli na kupu in se bomo že zaradi količine laže odločili, kaj naj ostane in kaj naj gre, kaj si želimo obdržati, kaj potrebujemo, pri čem nam srce zaigra, kaj nas osreči. Če imate s slednjim težave, začnite s tistimi stvarmi, za katere zagotovo veste, da bodo ostale: ravnajte se po tem občutku, ko se lotevate vseh drugih. Mamina skleda, v kateri hranite sadje, vzbudi veselje in lepe spomine: zagotovo ostane. Lonček, ki ste ga prinesli z nekega dogodka v nakupovalnem središču: adijo, naj gre. Seveda ne zavržemo vsega, kar ne vzbudi veselja, odpirač za pločevinke pač potrebujemo, prav tako lupilec za zelenjavo in nož za sir, če ga res veliko pojemo.

Naj bo vertikalno

Vsemu, kar zares uporabljamo, določimo prostor, tako bo v kuhinji vselej red in se predmeti ne bodo kopičili na pultu. A preden jih postavite v omaro ali predal, notranjost obrišite z vlažno krpo, ki jo namočite v mešanico vode in kisa, prav tako obrišite vse škatle in škatlice, steklene posode ... Se vam po predalu premikajo vrečke moke, testenin, sladkorja in še česa? Zložite jih v škatlo, teh ni treba kupovati, pomagate si lahko s škatlo za čevlje, ki jo oblečete v lep ovijalni papir. In predal bo videti precej bolj urejen. Predmete, ki jih najpogosteje uporabljate, hranite na lahko dostopnih mestih. Omare in predale obrišite še z zunanje strani in ne pozabite na ročke. Očistite še ploščice, štedilnik in delovno površino. Če je le mogoče, naj bo delovna površina prazna, vse, kar uporabite, potem tudi pospravite na svoje mesto, torej v predale in omare, tako bo pult laže očistiti in kuhinja bo vedno videti urejena, pospravljena, čista.

Marie Kondo je naklonjena vertikalnemu organiziranju, ne le v omaricah, ampak tudi v hladilniku: korenje, zeleno, por postavite v kozarce, tako, pravi, bomo hitro videli, kaj je še za porabiti, v nasprotnem se hitro zgodi, da zelenjava splesni ali zgnije.

Imate jedilni pribor lepo pospravljen v predalu ali vsakokrat brskate za žlicami in vilicami med drugimi pripomočki? Da bi bila kuhinja kar najbolj organizirana, naj bodo vsi predmeti iste vrste na enem mestu. Pribor lahko pospravite v vaze, posode. Vsekakor zavrzite obrabljenega in poškodovanega, prav tako stare kuhalnice, penovke in preostale pripomočke. Tudi male gospodinjske aparate, kot so toasterji, blenderji, mlinčki za kavo ... Če jih ne uporabljate, če ste pravzaprav pozabili, da jih imate, je čas, da se poslovite od njih. To velja tudi za kuharske knjige: če jih niste v zadnjih nekaj letih niti odprli, naj gredo od hiše.