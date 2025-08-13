NAD OBLAKI

Za varnost poskrbela zakonca Štremfelj

Planinci invalidi so osvojili 3838 metrov visoki Mali Matterhorn in 4164 metrov visoki Breithorn.
Fotografija: Gasilska za spomin Foto: Inplaninec
Gasilska za spomin Foto: Inplaninec

Drago Perko
13.08.2025 ob 18:00
Drago Perko
13.08.2025 ob 18:00

Planinci invalidi, povezani v Odbor inPlaninec, ki deluje pri Planinski zvezi Slovenije, so se že drugič povzpeli na 4164 metrov visok zahodni vrh Breithorna na meji med Švico in Italijo v osrednjem alpskem masivu. Podvig jim je uspel v sredo, 30. julija. Najprej so se povzpeli na 3883 metrov visoki Mali Matterhorn. To višino, visoko nad oblaki, je doseglo vseh 41 članov odprave, prvič so bile med njimi tudi osebe na invalidskih vozičkih, ki so se podale tako visoko, kot sta dopuščala naklon in količina snega.

Preudarno in z obilo zaupanja Foto: Inplaninec
Preudarno in z obilo zaupanja Foto: Inplaninec

»To je bila prva slovenska odprava na ledenik in nad 3000 metri nadmorske višine, pri kateri so sodelovali inPlaninci na invalidskih vozičkih. Nanje smo vsi člani odprave neizmerno ponosni,« je vtise strnil vodja odprave in vodja Odbora inPlaninec Jurček Nowakk. Premišljeno so bile sestavljene tri naveze 11 inPlanink in inPlanincev, med katerimi so bili slepi, slabovidni, dolgotrajno bolna in oseba z nožno protezo, da so se lahko vzpeli še višje – vse do vrha 4164 metrov visokega zahodnega vrha Breithorna. Podvig jim je uspel s pomočjo skupine prostovoljcev, ki so jim pomagali pri spremljanju inPlanincev in potiskanju vozičkov prek ledenika vse do višine 3900 metrov. Pred spustom so na vozičke namestili smuči, nato pa so jih spremljali in poskrbeli za njihovo varno smuko do postaje kabinske žičnice na nadmorski višini 3883 metrov.

Varnost na prvem mestu Foto: Inplaninec
Varnost na prvem mestu Foto: Inplaninec

Popolno zaupanje

»Potrebnega je bilo veliko dela, ki ni nikjer vidno, a brez tega bi odprava ostala samo ideja. Pred, med in po naši odpravi je treba razmisliti, kaj potrebujemo, vse pripraviti in izpeljati. Istočasno pa veliko lepega, dobrih prijateljev, povezovanja in pozitivne energije,« je še dodal Jurček Nowakk.

Iz leta v leto premikajo meje. Foto: Inplaninec
Iz leta v leto premikajo meje. Foto: Inplaninec

Za varnost inPlanincev sta skrbela vrhunska alpinista in gorska vodnika Marija in Andrej Štremfelj – prvi zakonski par, ki je leta 1990 osvojil Mount Everest, najvišjo goro sveta. Zato so se inPlaninci na Mali Matterhorn in Breithorn povzpeli z derezami, varovalnim pasom, vponkami, čelado, cepinom in dovolj pijače, predvsem pa s pravo mero izkušenj in fizične pripravljenosti, ki so jo krepili na pohodih odbora v akcijah Skupaj v hribe in Gibalno ovirani gore osvajajo. »V popolnosti sem jim morala zaupati. Težko je to pojasniti nekomu, ki ima dve zdravi nogi in lahko gre kamor koli. Vsekakor moraš to poskusiti in doživeti. Ves čas pa sem vedela, da se v odboru inPlaninec stvari ne lotevajo polovičarsko,« je povedala Špela Florjanič, ki je ledenik doživela na invalidskem vozičku.

