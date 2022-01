Leto po pandemiji smo priča slabšanju položaja otrok na vseh ključnih področjih,« ob bilanci zastrašujočih posledic koronavirusa ugotavlja izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. »Povečalo se je število otrok, ki so lačni, osamljeni, žrtve zlorab, z duševnimi motnjami, živijo v revščini in so prisiljeni v poroke. Obenem se je poslabšal dostop do izobraževanja in osnovnih storitev, vključno z zdravstveno oskrbo, prehranskimi programi in storitvami za zaščito. Vse to so znaki, ki potrjujejo, da bodo otroci še leta občutili posledice pandemije,« poudarja direktorica. Rezul...