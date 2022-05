Rastline za okras in srečo

Drevesa, grmovnice in cvetlice popestrijo vrt, ga lepšajo, naredijo privlačnega, spremenijo v cvetočo oazo, v kateri se radi sproščamo, neke rastline celo krepijo zdravje, pa ste vedeli, da naj bi nekatere tudi prinašale srečo? Več je razlogov, da veljajo za srečne, od omemb v legendah prek rabe v zdravilne namene do njihove lepote. Če bi radi vnesli malce sreče na svoj vrt in seveda v svoje življenje, posadite vsaj eno od opisanih, na srečo jih ni težko najti in prav tako ne težko skrbeti zanje.

Zaščita pred zlimi silami

Začnimo z ognjičem, ki ga nekateri povezujejo z zaščito pred zlimi silami, za druge pa zaradi žarečih rumenih in zlato oranžnih cvetov predstavlja lonec zlata na koncu mavrice: je simbol sreče. Ognjič potrebuje veliko sonca in dobro odcedno zemljo, mlade rastline zalivamo, potem pa smo z zalivanjem bolj skromni; cveti vse od maja do prve slane.

Potonike so romantične in nostalgične.

Nikakor ne moremo mimo potonik, njihovi veliki cvetovi predstavljajo ljubezen, plodnost, uspeh in seveda srečo. Najrazličnejših barv so, od čisto belih pa belih z rožnatimi packami do rumenih, rožnatih, rdečih, mareličnih. Rade imajo bogato, malce bolj kislo zemljo, tla naj bodo dobro odcedna, lepše cvetijo na soncu; mlade rastline zalivamo, zlasti poleti, starejše se bodo laže spopadale s sušo. Rastlina je trajnica, nadzemni del jeseni odmre.

Veliki razkošni cvetovi potonik predstavljajo ljubezen, plodnost, uspeh.

Eleganca in lepota

Azaleje so naslednje na seznamu, povezujemo jih z obiljem, zlasti v zvezi z lepoto in inteligenco. Uspevajo v humusno bogatih, kislih, dobro odcednih tleh, zaščititi jih je treba pred neposredno izpostavljenostjo soncu, v prvih nekaj sezonah jih moramo redno zalivati in poskrbeti, da bo zemlja namočena precej v globino, le tako bodo namreč razvile močan koreninski sistem, a nikakor ne sme zastajati. Tudi skrivnostne gardenije prinašajo srečo, tiste s temno zelenimi listi in belimi cvetovi bodo v vrt vnesle lepoto, eleganco. Posadimo jih blizu vhoda, še bolje pa ob teraso, da bomo uživali v njihovi lepoti in omamnem vonju. Rade imajo bogata, rahlo kisla in dobro odcedna tla.

Na Kitajskem velja krizantema za simbol dolgega življenja.

Še ena lepotica je vzpenjava vrtnica Cecile Brunner, pravimo ji tudi malteška roža. S svojimi majhnimi ljubkimi cvetovi, ki se pojavljajo v velikih skupinah, popestri majhne šopke, najverjetneje jo prav zato povezujejo s srečo v ljubezni. Majhni popki se odpro v dišeče, rožnate cvetove, najpogosteje v kombinaciji dveh barv, svetlejše in temnejše. Ker je vzpenjavka, je super izbor za oboke na vrtu, posadimo jo na sonce, obložimo s kompostom. Mlado rastlino redno zalivamo, zlasti v poletni vročini.

Dolgo življenje

Netresk je prav tako rastlina, ki prinese srečo, njegovo latinsko ime je Sempervivum tectorum, vedno živ. Nekoč so verjeli, da varuje dom pred strelo in požarom ter uroki, poleg tega prinaša blaginjo. Tudi bazilika odganja zlo in prinaša srečo, v Indiji jo imajo za sveto in jo posadijo pred vhod v dom ali pred teraso. Če imate na vrtu prostor, posadite žajbelj: za zaščito, dolgo življenje, aromatično zelišče povezujejo z nesmrtnostjo in modrostjo.

Azaleje povezujemo z obiljem.

Na Kitajskem velja krizantema za simbol dolgega življenja in sreče. Še posebno srečne so zlate krizanteme, saj predstavljajo bogastvo in blaginjo. Da bi kar najbolje uspevale, posadimo krizanteme, ki jih gojimo zaradi obilnega cvetenja in lepih barv cvetov, v dobro odcedno zemljo, v tisti del vrta, ki je polno obsijan s soncem. Skrbimo za redno zalivanje, saj imajo rade vlago.