Ko so pred 140 leti prižgali prvo žarnico v Mariboru, si ljudje še zdaleč niso mogli predstavljati, kam nas bodo luči, ki so brlele vse bolj različno in raznobarvno, pripeljale; današnjih večerov in noči si brez njih ne znamo več predstavljati, soj sveč je za sodobnega človeka le poosebljanje romantike, ne pa saj in neprijetnih vonjav starinskih sveč, leščerb ali bakel, ki bi jih težko uporabljali v sodobnih bivanjskih prostorih. Če se temu ali onemu bralcu pripeti, da zaradi dogodkov v naravi ali drugih razmer ostane brez elektrike, imamo za prvo pomoč baterijske svetilke ali tiste na mobilni...