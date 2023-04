Za boljše odnose doma

Najbolje je, da vam ni treba biti astrogenij ali celo vedeti veliko več o astrologiji poleg svojega sončnega znamenja, da bi na tem področju lahko resno napredovali.

Ljudje smo veliko več kot le sončno znamenje, kar lahko hitro vidimo, če nam nekdo pomaga pogledati elementarno razčlenitev natalne karte. Ugotovili bomo, da sta prisotna element ali dva, medtem ko sta eden ali dva premalo zastopana ali celo popolnoma odsotna.

Astrologi so pozorni na elementarno sestavo posameznika, saj nam hitro posreduje veliko informacij. Na primer, vsak element ima svoje prednostne načine komuniciranja, reševanja problemov in izkazovanja naklonjenosti – in ko to razumete, postane ustvarjanje miru in harmonije v vaši družini in gospodinjstvu veliko lažje. Zato vam predstavljamo še drugi del vodnika.

Ognjena znamenja: oven, lev, strelec

Komunikacija: Tisti, ki imajo prevladujoč element ognja, so hitri in raje vidijo, da se jim pokaže, kot da se jim pove, in prikazovanje ne bi smelo trajati večno. Ognjeni element se zlahka dolgočasi, in če ga ne nahranimo, bo nestrpno šel naprej. Ljudje z elementom ognja se pogosto zdijo nepotrpežljivi, zahtevni in agresivni, še posebno če niso v ravnovesju. So tudi velikodušni, navdušeni in pogumni, te lastnosti pa se ne odražajo le v njihovem načinu komunikacije, ampak tudi v temi komunikacije.

Reševanje problemov: Ognjeni ljudje bodo povedali, kar vsi mislijo, a nihče noče izreči. Iskrenost cenijo nad skoraj vsem drugim, in če je na tej poti kdo prizadet, je to pač del življenja. Tisti z veliko ognja so po navadi zadovoljni s konflikti in napetostmi, vseeno pa presenetijo, saj njihova jeza ali strast verjetno izgori tako hitro, kot se je pojavila, zaradi česar bodo ljudje drugih elementov prizadeti, ognjeni pa se bodo spraševali, zakaj vsi še vedno tako tarnajo.

Naklonjenost: Tisti, pri katerih prevladujejo elementi ognja, so zelo ljubeči in telesno naklonjenost cenijo kot svoj najljubši način povezovanja s tistimi, ki jih imajo radi. Ti posamezniki običajno cenijo tudi javno izkazovanje naklonjenosti in geste, ki jih lahko vidijo drugi, saj se zaradi tega počutijo ljubljene in cenjene. Element ognja je znan po svoji strastni naravi in ta strast se razširi tako na najboljše prijatelje in družinske člane kot na ljubimce in partnerje. Če vas ima ogenj rad, boste to vedeli.

Kompatibilnost: Zračni posamezniki razumejo ognjene in jih znajo pomiriti, ko so preveč razburjeni. Ta dva elementa se gibljeta s približno enako hitrostjo, toda ogenj je povezan s strastjo in občutki, zrak pa je bolj zainteresiran za pomirjanje razuma. Zrak je lahko preveč zgovoren za ogenj, ogenj pa preveč čustven za zrak, vendar v bistvu skupaj ustvarjata čudovito harmonijo.

Napetosti: Za posameznike z zemljo in vodo so ljudje z ognjem pogosto stresni. Ognjena hitro premikajoča se, glasna in pogosto nepotrpežljiva osebnost lahko povzroči, da se zemeljske počutijo, kot da nimajo stabilnih tal pod nogami, ljudje z vodo pa se počutijo, kot da jim bo prekipelo. Posamezniki z zemljo in vodo znajo ceniti poštenost in drznost ognjenih, hkrati pa postavljajo meje, da ne zgori vse. Podobno se lahko ognjeni v stiku z zemeljskimi in vodnimi spomnijo, da lahko upočasnijo in se osredotočijo na rešitve (ne na probleme).

Vodna znamenja: rak, škorpijon, ribi

Komunikacija: Vodna znamenja komunicirajo s čustvi, glasbo, umetnostjo in lepoto. Niso tako molčeči kot zemeljski in se bodo izražali verbalno, vendar tudi niso klepetulje kot zračni niti jih ne zanimajo živahni prikazi kot ognjene. Vodni posamezniki čutijo globoko in tako kot pri zemeljskih lahko traja nekaj časa, da ugotovijo, kaj čutijo.

Reševanje problemov: Vodni element rešuje težave tako, da jih potrpežljivo, počasi in temeljito izčrpava. Pomislite, kako lahko stalen tok reke zgladi tudi najbolj grobe kamne, in imeli boste dobro predstavo o tem, kako vodni element rešuje napetosti in nesoglasja. Čeprav je ta element redko tisti, ki začne prepir, je tisti, ki ga konča. Vodni element pri spopadanju s težavami združuje razum s čustvi, in čeprav na površini morda ne pokaže veliko, ste lahko prepričani, da sta njihov um in srce zaposlena in aktivna.

Naklonjenost: Glede na to, kako občutljiv in čustven je vodni element, vas bo morda presenetilo, ko boste izvedeli, da so vodni ljudje predani redkim in so lahko odmaknjeni ali ločeni od vseh drugih. Če vas ima vodni element rad, bo to izrazil z ustvarjanjem lepih stvari za vas (vključno z umetnostjo, glasbo ali drugimi ustvarjalnimi deli), pa tudi s fizično naklonjenostjo in prisotnostjo. Ti ljudje so občutljivi in psihični, zato lahko berejo stvari pod površjem. Besede (ali celo največji izraz naklonjenosti) jim ne pomenijo nič, če niso iskrene.

Kompatibilnost: Vodni element lepo sodeluje z zemeljskim elementom, pri čemer se ta dva intuitivno razumeta in prebivata na isti valovni dolžini.

Napetosti: Vodni elementi imajo težje odnose z zračnimi in ognjenimi elementi. Pogosto se jim zna zgoditi, da se tako zrak kot ogenj premikata prehitro, zlasti zrak zna biti preveč zgovoren, medtem ko je ognjena strast do vsega nekaj, kar lahko res izčrpa vodo. Elementi zraka in ognja lahko umirijo svojo hitrost v prisotnosti vode, voda pa je lahko bolj odprta za pristope, ki se razlikujejo od njenih lastnih prednostnih metod.