Za Applova očala za navidezno resničnost bo treba odšteti tri tisočake in pol!

Ameriški Apple je ta teden predstavil svoja prva očala za obogateno/navidezno resničnost, imenovana Apple vision pro. Gre za Applov prihod na nov teren po predstavitvi pametne ure Apple watch pred devetimi leti. »To je prvi Applov izdelek, ki ga ne gledate, ampak skozi katerega gledate,« je izjavil izvršni direktor Tim Cook. Applova očala imajo tridimenzionalne kamere in sistem mikrofonov, s katerimi lahko uporabnik zajema 3D-video, upravlja pa se jih s premiki oči in rok ter govornimi ukazi. Naprava ima tudi zunanji zaslon, ki je v načinu VR popolnoma zatemnjen, ko pa se uporabnik približa drugemu človeku, se lahko na njem izrišejo uporabnikove oči, tako da se lahko pogovarja s sogovornikom, pri čemer lahko ohranita očesni kontakt.

Applova očala vision pro so dejansko pravi računalnik, ki se ga lahko uporablja tudi s tipkovnico in miško. Poganja jih zmogljivi Applov procesor M2, imajo pa še dodatni novi procesor R1, ki obdeluje vse vhodne podatke 12 kamer, petih senzorjev in šestih mikrofonov ter jih pošilja glavnemu procesorju z minimalnim zakasnitvenim časom 12 milisekund. Seveda je mogoče z očali gledati tudi filme in druge videovsebine, pri čemer applovci obljubljajo izjemno izkušnjo. Vse to za »le« 3500 dolarjev (kar je direktno preračunano okoli 3270 evrov).

Novi računalniki

Novi ultratanki veliki macbook air FOTO: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Manjkal ni niti novi ultraprenosnik macbook air, ki so ga v svojem slogu označili za najtanjši prenosnik s 15-palčnim zaslonom na svetu. Debel je 11,5 milimetra, tehta pa poldrugi kilogram, kar res ni veliko za prenosnik s tako velikim zaslonom. Poganja ga Applov procesor M2 v navezi z do 24 GB rama in 2 TB hitrega SSD diska, ima pa le dve thunderbolt vtičnici in klasični 3,5-milimetrski avdioizhod. Baterija naj bi zdržala do 18 ur uporabe, cene osnovnega modela pa se bodo na drugi strani Atlantika začele pri 1299 dolarjih (preračunano nekaj čez 1200 evrov, a po navadi je k temu treba prišteti še davek).

Mac pro za zahtevne uporabnike FOTO: Apple

Pokazali so tudi novi namizni računalnik mac pro, ki ga poganja visoko zmogljivi procesor M2 ultra, pri čemer gre za dejansko dva procesorja M2 v enem. Mac pro je bil doslej edini Applov računalnik, ki je še uporabljal Intelove procesorje. Novi mac pro ima osem thunderbolt vhodov, dva hdmi izhoda, dve mrežni vtičnici in šest razširitvenih rež PCIe 4. generacije, omisliti pa si ga je mogoče v pokončnem ali ležečem ohišju, cene se začno pri sedmih tisočakih.

Mac studio je precej šminkerska, a vseeno zmogljiva zadeva. FOTO: Apple

Z novima procesorjema M2 ali M2 ultra je opremljen tudi novi mac studio, ki prinaša dobre zmogljivosti v kompaktni dizajnerski obliki. Kakor so se pohvalili pri Applu, M2 ultra lahko uporablja do 192 GB rama, njegovih 24 procesorskih jeder pa lahko sočasno pretaka 22 videev pri ultravisoki ločljivosti 8K, in to na šestih Applovih monitorjih pro display hkrati. Cene maca studia se začno pri dveh dolarskih tisočakih in gredo v nebo.

Novo programje

Šef Appla Tim Cook na predstavitvi v Cupertinu. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Applova razvojna konferenca seveda ni minila brez predstavitve prihajajočega operacijskega sistema za iphone iOS 17. iOS prinaša nove funkcije pri pošiljanju in sprejemanju sporočil, pri čemer zna pretvoriti govorna sporočila v besedilo ipd. Novost je tudi dodeljevanje celozaslonskih fotografij ali emojijev stikom v telefonu, kar pomeni, da pri sprejetem klicu ne bo več tiste znane sivine. Nove so tudi varnostne funkcije, nadgradili pa so tudi možnost ustvarjanja gifov iz obstoječih videev, podobno kot je bilo pri iOSu 16 mogoče izvleči objekt iz fotografije in ga poslati kot sličico v sporočilu. Predstavili so tudi novi operacijski sistem za tablice iPadOS 17 in watchOS za pametne ure ter novi operacijski sistem za osebne računalnike macOS Sonoma ter napovedali programske nadgradnje za slušalke airpods.

Kar pestro. A še več ljudi čaka na zgodnjo jesen, ko bo Apple predstavil novi iphone.