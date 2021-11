Za 10 evrov umoril učitelja

Pred sedmimi leti so v prerani grob položili 58-letnega učitelja tehničnega pouka Pavla Zupana iz Nomenja v bohinjski občini. Na prvi delovni ponedeljek po krompirjevih počitnicah, 3. novembra, ga je brez znakov življenja našel hišnik šole, kjer je delal. Udarci s hladnim orožjem – gasilsko sekiro in kleščami –, natančno merjeni v zatilje, so mu povzročili usodne rane. A Zupan ni umrl v hipu. Hudo ranjen je ležal na tleh in umiral dolge ure, na koncu se je zadušil z lastno krvjo. Nikogar ni bilo v hiši, v kateri je po materini smrti živel sam. Niti sosedov tisto turobno nedeljo let...