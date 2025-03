Z žogo in igro otrokom polepšali dan

Četrtkovo dopoldne je bilo v telovadnici Osnovne šole Dragotina Ketteja športno obarvano. V Novem mestu je potekalo področno tekmovanje v košarki šol s prilagojenim programom za dolenjsko, posavsko in belokranjsko regijo. Prvaki so postali domačini OŠ Dragotina Ketteja, srebro je osvojila ekipa OŠ Milke Šobar - Nataše, bron je šel v OŠ Brežice, četrto mesto je zasedla OŠ Mihajla Rostoharja Krško. Vztrajnost, redni treningi, prava motivacija in kanček športne sreče so domačinom prinesli absolutno prevlado in s tem uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 26. marca v Ljubljani. Priznanje za najboljšega strelca je tokrat romalo v Črnomelj, osvojil ga je Peter Burgar.

Najprej so navijali, potem so Jakob Čebašek in soigralci zaigrali z otroki. FOTO: Drago Perko

Z največjim veseljem so se vabilu šole odzvali tudi košarkarji Krke: Jakob Čebašek, Jaka Klobučar, Tibor Mirtič in Aleksander Bursać so navijali, Jakob in Jaka sta se preizkusila v vlogi sodnika (ves turnir je sicer sodil Žiga Bobnar, trener mlajših selekcij KK Krka), za konec pa sta po dva krkaša sestavila ekipo iz sodelujočih košarkaric in košarkarjev, sledila je tekma, zatem pa je bila še podelitev pokala in priznanj, pri čemer so pomagali košarkarji Krke. »Z velikim veseljem obiščemo otroke in jim pričaramo nasmeh na obraz. Videli smo, kako so nas bili veseli, z njimi smo odigrali tekmo in se zabavali. Veselimo se aprila, ko bodo učenke in učenci OŠ Dragotina Ketteja gostje na eni od naših tekem. Košarka povezuje, košarka združuje. Naloga našega kluba pa je tudi to, da akterje povezuje v skupnosti, v katerih delujemo in igramo,« je po obisku šole povedal Čebašek.

Učenci so bili veseli obiska. FOTO: Drago Perko

Pomen gibanja

»Za naše fante je tako tekmovanje zelo pomembno, saj se radi dokazujejo. Doživljajo zmage in poraze, slednje malce težje prenašajo. Imamo veliko vedenjskih in čustvenih izzivov, a to krotimo. Zato jim vsaka zmaga na taki tekmi veliko pomeni. Šport je fantom in dekletom domač. Prav skozi šport se jih da še lažje pridobiti. Gibanje je zelo pomemben faktor na naši šoli. Prav z gibanjem spodbujamo razvoj kognitivnega mišljenja. Letošnji košarkarski turnir je bil za nas zelo uspešen. Po današnji zmagi v Novem mestu smo se uvrstili na državno prvenstvo. Vse pohvale fantom, ki so navdušeni, vzhičeni in komaj čakajo državno prvenstvo. Na tem mestu se zahvaljujemo košarkarjem KK Krka Novo mesto, da so si vzeli čas in se družili z nami. S tem so otrokom polepšali dan ter jih motivirali za nadaljnje treninge,« je povedala profesorica športne vzgoje Mojca Šuklje, ki na OŠ Dragotina Ketteja (mimogrede: šola letos slavi 70 let delovanja) vodi košarkarsko ekipo. Zbrane je pozdravila tudi ravnateljica Vida Marolt.